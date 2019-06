Most már bringás street food étele is van Magyarországnak

A Go Bike integrált városmarketing-programban keresték Magyarország első "bike food ételét", ennek győztese - mint a Turizmusonline.hu írja - a Mapei Tour de Zalakaros 0. napján bemutatott étel.

A kritérium az volt, hogy innovatív legyen, tele energiával, folyamatos energiaszintet biztosítson a tekeréshez, elfogyasztása ne legyen túl körülményes, akár a "nyeregben" is lehessen enni - persze ezt a KRESZ egyébként szinte kizárja, hisz bármikor képesnek kell lenni arra, hogy két kézzel fogjuk a kormányt.

A felhívásra több mint 50 recept érkezett, ezek közül egy előzsűrizés szűkített döntős ételekre, majd a bikefood zsűri választotta ki Magyarország kerékpáros ételét.

A zsűrizésnél kiemelt szempont volt, hogy olyan frissen készült, kézbe adható étel szülessen, ami a kirándulókra gondolva úgy látja el energiával a kerékpárosokat, hogy ne telítse el őket túlságosan.

"Hazánk első bike foodja zseniálisan ötvözi a nagy nemzetközi streetfood trendeket a helyi értékekkel, így olyan izgalmas étel született, amit egy külföldi túrázó is akár évek múlva fel tud majd idézni emlékei közül. Szeretnénk, hogy az év kerékpáros étele gazdaságilag is életképes étel legyen, ezzel kapcsolatban már konkrét ötleteink is vannak" - mondta a portálnak Bezerics Dániel, a Paletta bisztrók tulajdonosa, bikefood zsűritag.

Az ország első bike foodjául végül a "Bike-Roll, fúziós útravaló" elnevezésű kompozíciót választották, amellyel Virág József és a Park Inn Kitchen csapata nevezett. Ez lényegében egy zöldfűszeres-kukoricás franciapalacsinta, karamellizált-tépett sertéstarjával, zalai "salsával" és őrségi füstölt gomolyával töltve.

Nyitókép: Turizmusonline