Újabb veszély fenyegeti a méheket

„Harminc évvel ezelőtt, kezdő méhész koromban a fagyosszentek szoktak problémát okozni. Azonban olyan nagyon nagy baj nem volt, mivel az akác május végén, június elején kezdett el virágozni. Most viszont minden előbb virágzik és a fagyosszentek idején tódul be a hideg” – fogalmazott Papp László, a Dunaújváros és Vidéke Méhész Egyesület vezetője.

A szakértő a DUOL-nak elmondta: a méhészek fő bevételi forrása az akác. Az ország déli részén azonban az akácfák már virágoznak, és ebben a hideg, esős időben a méh vagy ki sem repül, vagy esőben kénytelen felkeresni az amúgy kevésbé termelő virágokat. A rovarok dolgoznának, de eredmény nélküli a munkájuk. „A jövő héten lenne a második akác, de kérdéses, mi lesz a sorsa.

Az első akác már oda van.

Tehát a jó akácmézzel kapcsolatos remények elvesztek” – jegyezte meg Papp László.

Ha a második akácvirágzást ki tudják használni, Papp László szerint akkor is gyenge terméseredményre számíthatnak. Az akác után a vetett kultúrák, mustár és olajretek, tehát a pillangós virágok adhatnak még lehetőséget. Ha valaki vándorol, hársra el tud menni a Zselicbe, de ott már sokan vannak. A hárs után jön a napraforgó, és ezzel be is fejeződik az idei év.

