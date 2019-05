Bevették Windsort a magyar lovasok

A világhírű rendezvény az Egyesült Királyság legnagyobb szabadtéri, rendkívül látványos lovas show-ja. A szervezők tavaly a Hortobágyra látogattak, s bepillantást nyerhettek a pusztai csikósok mindennapjaiba, és természetesen a hagyományos bemutatót is megcsodálták. Ennek köszönhetően hívták meg a Mátai Ménes csikósait a nagyszabású találkozóra - írta a haon.hu.

A brit napilap, a The Times szerdai hasábjain a nap képeként Garai Lajos csikóst láthattuk lovával; sőt olyan neves újságok, mint a The Guardian, a The Daily Telegraph és a legnagyobb angol lovas szaklap, a Horse & Hound is beszámolt a csikósok produkciójáról.

A traditional Hungarian horse-herdsman, or csikos, demonstrating his steed’s training before the Royal Windsor Horse Show, which starts today https://t.co/BR96frj5Zp — The Times of London (@thetimes) 2019. május 8.

Nem utolsósorban pedig csütörtök reggel a BBC reggeli műsorában élőben jelentkeztek a Mátai Ménes lovasai.

A háromnapos show idén Viktória királynő születésnapjának 200. évfordulóját ünnepli.

A hortobágyi csoport mellett olyan fellépők vesznek részt rajta, mint például a Dubaji Lovasrendőrség, akik 40 lóval érkeztek a helyszínre, de Azerbajdzsánból is vannak fellépők. Minden egyes nap több mint 4000 lovat láthatnak az érdeklődők impozáns környezetben, II. Erzsébet királynő magánvirágkertjében, a windsori kastélyi virágkertben, mely az év többi részében zárva áll a nagyközönség előtt.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt