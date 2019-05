Kiadták a riasztást, nyugat felől jön a veszély

Csütörtök este nyugat felől tovább csökken a felhőzet, de péntek reggelig az északkeleti, keleti megyékben még borult idő várható. A csapadék egyre inkább a keleti megyékre húzódik át, ott péntek reggel még több helyen eshet. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás.

Péntek hajnalra 3 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet,

a Dunántúlon lesz a hűvösebb - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Péntek reggel, délelőtt a keleti, északkeleti megyékben is csökken a felhőzet és megszűnik a csapadék, majd a gomolyfelhő-képződés mellett ott is sok napsütésre készülhetünk szórványosan záporral, helyenként zivatarral. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, de szélerősödés zivatar környezetében is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű, a Dél-Dunántúlon lesz a legenyhébb az idő.

Szombaton nagyrészt napos időre számíthatunk,

nyugat felől megnövekvő fátyolfelhőzettel, többnyire kevés gomolyfelhővel, majd késő délutántól nyugaton megvastagszik felhőzet. Késő délutántól a Dunántúl nyugati részén egyre nagyobb területen várható eső, záporeső, addig legfeljebb néhol fordulhat elő gyenge csapadék. Sokfelé megélénkül, a Dunántúlon helyenként megerősödik a déli, délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.

Vasárnap a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor, néhol zivatar, keleten szakadozott, vékonyabb felhőzet valószínű, és kelet felé haladva egyre kisebb a csapadék esélye.

A Dunántúlon nagy területen viharossá fokozódik az északi, északnyugati szél, keletebbre élénk északkeleti szél várható.

A szél miatt öt nyugati megyére - Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas, Zala és Somogy megyére - riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 23 fok között alakul, kelet felé haladva lesz egyre melegebb.

Nyitókép: Járókelők az erős szél miatt kifordult esernyővel a kezükben a dél-spanyolországi Málagában 2018. október 18-án. Fotó: MTI/EPA/Daniel Perez