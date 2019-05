Jöhet az újabb a hidegbetörés, mutatjuk, mikor

Magyarországon szerdán a többórás napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, amelyek főképp az Alföldön és az Északi-középhegységben délután jelentősebben is takarhatják a napot, és ott gyenge záporok is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. Estefelé a Dunántúlon már fátyolfelhők boríthatják az eget. A Dunántúlon megélénkül, a Kisalföld nyugati részein meg is erősödik a déli, délkeleti szél. Késő este 9, 15 fok közé hűl le a levegő.

Csütörtökön már erősen felhős vagy borult idő várható, összefüggő csapadékzóna vonul át fölöttünk, ezért országszerte esőre kell számítani. A déli szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11,

a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul.

Pénteken ismét melegszik valamelyest a levegő, északkeleten maradhatnak tartósabban felhős körzetek, elszórtan záporeső is valószínű, másutt többnyire napos időre számíthatunk, de délután a gomolyfelhő-képződésből helyenként zápor, zivatar kialakulhat. A nyugatira, északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul - írja rövidtávú előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint az elmúlt napokban tapasztalható, Európában és Magyarországon is többfelé havat hozó hidegbetörés meg fog ismétlődni. Május 11-18 között újra számíthatunk hasonló időjárásra szerte Európában, a magasabban fekvő területeken. Ahol hó nem, ott eső és hideg szinte biztosan lesz.

Nyitókép: Facebook/Országos Meteorológiai Szolgálat