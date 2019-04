Itt az újabb fordulat, kettészakítja az országot az időjárás

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap a Dunántúlon változóan felhős időre számíthatunk, elsősorban kora délutánig hosszabb ideig napos tájak is lesznek, csapadék nem valószínű.

A Dunától keletre ugyanakkor erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, délkeleten esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat.

Az északnyugati szél nagy területen megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között várható.

A hét első fele szeles, többfelé csapadékos időt hoz.

Hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de átmenetileg akár nagyobb területen is elvékonyodhat, csökkenhet a felhőzet. Többfelé valószínű eső, zápor, legkisebb eséllyel a Balaton tágabb környezetében. Az északi szél megélénkül, a Dunántúlon és középen meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de az északi megyékben kissé hűvösebb is lehet.

Kedden többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, némi napsütés elsősorban az északi határszélen lehet. Többfelé lesz eső, zápor, nagyobb területen és mennyiségben a keleti megyékben. Az északnyugati szél megélénkül, a Dunántúl északi felén meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10 között alakul,

és tovább csökken a nappali felmelegedés, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

Szerdán eleinte többnyire erősen, majd változóan felhős idő várható. Főként az ország keleti felén valószínű eső, zápor, de délutántól ott is egyre kevesebb helyen lehet csapadék. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

