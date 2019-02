A Dédes-vár romjai és egy sajátos útvonal a Kékestetőre

A Bükk északi részén Mályinkából, ebből a kedves kis ötszáz lelkes falucskából érdemes elindulni a Dédes-vár irányába. A 13. században épült erődöt 1567-ben Hasszán pasa hadai megostromolták. A védők 15 napon át hősiesen küzdöttek az óriási túlerővel, majd elmenekültek egy titkos alagúton, és a diadalittasan berohanó törökökre rárobbantották a falakat. A vár sosem épült újjá. A romoktól Kisvár felé érdemes továbbmenni a szép kilátás reményében, majd a Bánkúti síház és a Csikorgó következik, végül pedig Látó-kövek és az Odvas-kői barlangszállás érintésével, 18 kilométer megtétele után juthatnak vissza Mályinkára.

Aki ennél keményebb kihívásra vágyik, de maradna a Bükkben, annak azt javaslom, hogy gyalogolja keresztül a hegységet Szilvásvárad és Felsőtárkány között, megmászva a 880 méteres Őr-kő csúcsát. 22 kilométeres távra és 600 méteres szintkülönbségre készüljenek.

A Bükkalján Szomolya és Novaj kőemlékei kínálnak látnivalót. A Mátrában Mátrafüredről indulva felkereshetik a Muzsla-tetőt, a Hanák Kolos-kilátót és a Kecske-bércet, ahonnan elgyalogolhatnak Mátraházra. Ha van még erő a lábukban, akkor a Sombokor - Gabi halála - Rózsaszállás - Markazi-kapu - Sas-kő útvonalon menjenek fel a Kékestetőre. Most bizonyára megütötte a fülüket a Gabi halála elnevezés. Ez egy 772 méter magas csúcs a Kékestető alatt, a kék és a sárga kereszt turistajelzések találkozásánál.

Mindazonáltal a történetnek legalább öt másik változata van, amelyekben Gabi egy 86 éves öregember, egy szerelmi bánatából öngyilkosságba menekülő fiatalember, egy felelőtlen éjszakai síelő, illetve egy óvatlanul játszó gyermek, hovatovább nem is ember, hanem egy favágó Gabi nevű lova, ami ezen a helyen pusztult el.

A Mecsekben Pécsváradról indítható szép körtúra a Zengő érintésével. Ha már arra járnak, menjenek el Szársomlyóra: ott van a magyar kikerics egyetlen hazai lelőhelye. A Budai-hegységben Solymáron érdemes rálépniük az ösvényre - én a festői szépségű Paprikás-patak mentén vezető útvonalat javaslom. A Pilisben a Spartacus-ösvény várja önöket, amit Pilisszentlászlóról lehet felfedezni. Pilisszentkeresztről a Hosszú-hegy - Dobogókő - Öreg-vágás-hegy - Sikárosi-rét - Lom-hegyi-nyereg - Torina-rét - Szentkút útvonalon szervezhető körtúra, a Vértesben pedig Csókakő és Csákberény környékén kirándulhatnak.

Teljesítménytúrák is lesznek a hétvégén. Most rendezik meg a Pitét, a Nosztrát, a Budai Trappot, a Tündér-hegyet, a Fázler Balázs emléktúrát, a Donáld útját, valamint a Kápolnák nyomában és a Kőről kőre elenevezésű programokat. Ezekről a Teljesítménytúrázók Társaságának honlapján olvashatnak.

Az időjárásra talán nem lesz panaszuk

Az InfoRádiónak Lupták Dóra, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa elmondta: egyre inkább egy anticiklon húzódik fölénk. Napközben a változó felhőzet mellett több órára ki is süt a nap és mérsékelt marad a légmozgás. Délután 10 fok köré melegszik fel a levegő, késő este 3 Celsius-fok várható. A továbbiakban is marad az átlagosnál enyhébb idő, sőt, általában több órás napsütésre is számíthatunk. Az éjszakánként képződő köd azonban egyre lassabban oszlik majd fel.