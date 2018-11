Már korcsolyáznak a Balatonnál - videó

Balatonlellén, a BL Yacht Club területén, közvetlenül a part mellett biztosan lehet már korcsolyázni, február végéig.

A héten az is kiderült, hogy Siófoknak is lesz jégpályája - írja a Sonline. December 21-től a hajóállomásnál, a Rózsakertben alakítják ki a természetes jéggel borított felületeket. A 264 négyzetméteres pálya mellé jégfolyosó is épül a jubiláló városban, természetesen ötven méter hosszban. Igazi kuriózum lesz az, hogy a Rózsakertben kanyargó gyöngykavicsos úton a következő időszakban korcsolyával lehet közlekedni.

A képviselőtestület 12 millió forintot szavazott meg a jégpálya létesítésre, amit a Balaton-part Kft. üzemeltet egészen a farsangi időszak végééig, február 17-ig.

Szajcz Adrián frakcióvezető a jégpálya kapcsán elmondta: a siófokiak és a városba érkező vendégek is igényelték, hogy több tóparti városhoz hasonlóan Siófokon is lehessen korcsolyázni. A téli kikapcsolódási lehetőség a négy évszakos Balaton koncepciót erősíti a városban, és abban is bíznak, hogy ezzel egy szép karácsonyi ajándékkal sikerül meglepniük a kerek évfordulós város lakóit.