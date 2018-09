A várandósságot, sőt a szülést is bevállalná az apák negyede

Az SOS Gyermekfalvak online felmérésében 1000 apát kérdezett meg, akik 0-18 éves korú gyereket nevelnek országszerte. Az SOS arra volt kíváncsi, mennyire elégedettek az apák a gyerekükkel töltött idővel, milyen gyerekneveléssel kapcsolatos feladatokban vesznek leginkább részt.

Minden második férfi úgy gondolja, hogy megfelelően kiveszi részét otthon a háztartásbeli feladatokból, 46 százalék azonban úgy érzi, nem tölt elég időt a gyerekével.

A válaszadók 14 százaléka volt valamilyen gyermekgondozási támogatáson otthon a gyerekkel (TGYÁS-on, GYED-en vagy GYES-en), ugyanakkor szívük szerint ennél jóval többen töltenének hosszabb időt a gyerekkel:

minden második apa szívesen maradna otthon a kicsivel.

Azok közül, akik nem mennének valamilyen gyermekgondozási segélyre, a leginkább visszatartó ok, hogy túl nagy anyagi megterhelést jelentene a családnak az apa fizetésének kiesése, illetve a férfi úgy érzi, munkája miatt nem engedheti meg magának. A megkérdezett apák 31 százaléka viszont azért nem maradna otthon a gyerekkel, mert úgy gondolja, egy gyereknek az anyja mellett a helye az első években.

Saját bevallásuk szerint a háztartásbeli feladatok közül legtöbben a bevásárlást végzik a legszívesebben (85%), ezt követi a főzés és a rendrakás (60%), de a mosogatást és a takarítást is minden második apa szívesen végzi.

A gyerekkel kapcsolatos teendők közül leginkább:

a fürdetés (87%),

a sétálás (81%),

az altatás (75%),

a pelenkázás is (66%) kedvelt tevékenység.

A gyerekkel való sportolást az apák 61%-a szereti, az öltöztetésben pedig 58%-uk vesz részt szívesen.

Az SOS kíváncsi volt arra is, mennyire számít a férfiaknak a születendő gyerek neme. A megkérdezettek 52 százalékának mindegy volt, hogy fia vagy lánya születik, 28 százalék szeretett volna egyértelműen fiút, 19 százalék pedig lányt.

És mi az a természetből adódó női feladat, amit ha tehetnék, a férfiak is átvállalnának? Az SOS néhány viccesebb kérdést is feltett a férfiaknak ezzel kapcsolatosan.

Az apák 28 százaléka a várandóság átvállalásával tehermentesítené az anyákat, ha lehetne, 23 százalék a szoptatást, 20 százalék a szülést is bevállalná.

A megkérdezettek fele nyilatkozott úgy, hogy sem a várandóságból, sem a szülésből, sem a szoptatásból nem szeretne részt vállalni.

Nemcsak a szülés körüli teendők osztják meg az apákat, de az apaság megünneplése is. Az apák fele szeretné, ha az Apák napját is ünnepelnék az óvodában, iskolában, nemcsak az Anyák napját.

Az apák meghatározó szerepét a családban mutatja az is, hogy

a megkérdezett férfiak 62 százaléka a saját apját tartotta a férfi mintának, akire gyerekként felnézett.

A nagyapák is fontosak ugyanakkor a fiúgyerekek életében, az apák 32 százalékánál ők is hozzájárultak a követendő férfi mintához a kisfiúk szemében, a megkérdezettek 5 százalékánál pedig a tanárok is betöltötték ezt a funkciót. A válaszadók 17 százaléka vallotta, hogy megfelelő férfi minta nélkül nőtt fel.

„Az elmúlt évtizedben változott az apák szerepe a családban a gyermekvédelemben is. Az SOS Gyermekfalvakban is egyre többször jelentkezik olyan pár nevelőszülőnek, ahol az apa is aktívan szerepet vállal a nevelőszülői család életében. Az is előfordul, hogy a férfi válik hivatalosan nevelőszülővé és marad otthon a gyerekekkel.

A nevelőszülőség még mindig női szakmaként él az emberek fejében, pedig férfiak is lehetnek nevelőszülők, ahogy az sem kizáró ok, ha valaki egyedülálló”

– mondta Romet-Balla Ágnes, az SOS Gyermekfalvak adománygyűjtési és kommunikációs igazgatója.

Az SOS Gyermekfalvak 134 országban van jelen, Magyarországon Kecskeméten, Orosházán és Kőszegen működnek gyermekfaluk. A főként adományokból működő közhasznú alapítványnál 80 nevelőszülő gondoskodik 400 gyermekről. Az SOS folyamatosan várja nevelőszülők jelentkezését, férfiakét és nőként, házaspárokét és egyedülállókét egyaránt.

Nyitókép: Pixabay