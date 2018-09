Lekapcsolnák az egyik átverő jegyértékesítő oldalt

A Viagogo nevű jegyértékesítő oldal üzletpolitikája viszonylag egyszerű: rendszerint áron alul kínál nagynevű zenekarok koncertjeire vagy sporteseményekre szóló belépőket. Hogy ez miért éri meg nekik? Mert miközben a felhasználó azt hiszi, hogy jól jár, a tranzakciónál döbben csak rá, hogy rengeteg a rejtett pluszköltség, amit sehol sem tüntettek fel – a neten tucatjával találni csalódott vásárlóktól származó beszámolókat - írta a hvg.hu.

Egy ideije már azonban a jegyvásárlós weboldalt üzemeltető viagogo AG körül kezd elfogyni a levegő – legalábbis Európában. Amellett, hogy a FIFA is perli őket, a britek is elkezdtek keményen fellépni ellenük. Ennek egyik következményét már most látni.

A BBC beszámolója szerint az Egyesült Királyság versenyhatósága, a Competition and Markets Authority (CMA) még 2017 novemberében döntött úgy, hogy fellép a négy nagy jegyértékesítő oldal, a StubHub, a Get Me In, a Seatwave és a Viagogo ellen. A négyből három meg is ígérte, hogy változtat a felhasználók jogait sértő üzleti modelljén, a Viagogo azonban semmit nem tett a változás érdekében. A CMA ezért pénteken a brit Legfelsőbb Bíróságnál nyújtott be keresetet a cég ellen.