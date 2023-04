Részletes vallomást tett a megvakított kemecsei nő az őt ért bántalmazásról

Tényleges életfogytiglani fegyházzal büntetnék azt a férfit, aki tavaly februárban előbb bántalmazta, majd puszta kézzel megvakította barátnőjét a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kemecsén. A férfi a keddi tárgyaláson nem tett vallomást, áldozata azonban részletesen beszélt az őt ért támadásról. A nő vallomástétele közben többször is rosszul lett, volt, hogy emiatt szünetet rendelt el a bíró – írja az Index.hu.

Kedden tárgyalták annak a férfinak az ügyét, aki tavaly februárban puszta kézzel megvakította volt barátnőjét Kemecsén. Az rtl.hu azt írja, a bíróságon a 36 éves vádlott azonban csak a kifogásokat sorolta, hogy szerinte miért nem lehet megtartani a tárgyalást, a bíró viszont nem értett vele egyet, és szerinte a férfi "perelhúzó magatartást" folytatott

A férfit február elején nem jogerősen hat év fegyházbüntetésre ítélték, amiért két évvel korábban két társával együtt késsel megfenyegette és elrabolta volt párját. Az ügy közvetlen előzménye volt a mostaninak, a vádlott ugyanis

azt követően nyomta ki a nő szemét, hogy az nem akarta visszavonni az elrablása miatt tett feljelentését.

A férfit most különösen kegyetlen emberöléssel vádolják, a tárgyaláson azonban nem tett vallomást, korábbi állításait a bíró olvasta fel.

"Nagyon sajnálom a történteket, gondolatomban sem volt, hogy így fogunk járni" – ismertette a férfi vallomását Barta Andrea, bírónő.

A megvakított nő azonban megrázó részletességgel mesélt az őt ért bántalmazásról. Elmondása szerint a férfi meg akarta őt ölni, fojtogatta és fenyegette. "Már megszólalni nem bírtam. Majd a hüvelykujját a jobb szememre húzta, nyomta már akkor. Lehúztam a hüvelykujját a szememről és ahogy csak bírtam, haraptam és ahogy próbáltam, így húzta le, így az orromat is befogta" – mesélte a nő. Majd úgy folytatta, hogy próbálta magát védeni, de a fájdalomtól elájult.

"Nem értettem, hogy miért nem látok. Nem értettem, nem értettem. Azt hittem, az ágyamban fekszem, elkezdtem a sógornőmnek kiabálni" – tette hozzá. Ezt követően a rokonai az ügyeletre vitték, támadóját pedig csak napok múlva fogták el a rendőrök.

A tárgyaláson a vádlott bocsánatot kért, de a nő ezt nem fogadta el.

Az ítélethozatal előtt a bíróság még tanúkat és szakértőket is meghallgat a következő tárgyalások alkalmával. Az ügyészség tényleges életfogytiglant kér a férfira, erről a nő korábban azt mondta, hogy most a vádlott is megtapasztalhatja, milyen az, amikor elveszik az embertől a teljes élet reményét.

Nyitókép: Getty Images/ Songsak rohprasit