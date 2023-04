Csoda, hogy a rendőrök túlélték az autós üldözést, tízen támadtak rájuk

Az ügyészség közleménye szerint április 16-án az éjszakai órákban a rendőrök igazoltatni akartak egy BMW-s a 7-es út somogyi szakaszán. Az autó nem állt meg, menekülni kezdett. Az őrült száguldás végén megállt egy ház előtt és a sofőr berohant udvarra. Itt érték utol őt a rendőrök.

Igazoltatni akarták, de ellenállt és ekkor meg akarták bilincselni. Erre tucatnyi ember érkezett a telekre és dulakodni kezdtek a rendőrökkel.Közülük négyen többször ököllel megütötték a rendőröket, illetve az egyik rendőr ujját is megfeszítették annak érdekében, hogy engedje el a társukat.

A sofőr ráadásul azt kiabálta hivatalos személyek felé, hogy

"megöllek titeket”

miközben ő is szabadulni akart, így fizikailag is bántalmazta őket. Sikerült is neki elmenekülnie.

A hivatalos orvosi vélemény szerint a rendőrök 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

Ezek után elfogatóparancsot adtak ki, elfogták őket és csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt elrendelték a letartóztatásukat.

