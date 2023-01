Nemcsak kés volt a konyhájában, hanem egy idegen is, aki fogta

Épp a vásárlásból tért haza egy II. kerületi asszony január 20-án - nem zárta a kaput és az ajtót sem... -, amikor a konyhába betérve egy 37 éves idegen férfit talált.

A férfi kezében kés volt, és pénzt követelt a ház lakójától, ám a nő közölte, hogy nem tart otthon pénzt. Még annyi lélekjelenléte is volt, hogy az egyik szomszédtól gyorsan segítséget kérjen, amire a férfi olajra lépett, személyi sérülés nem történt.

Az elkövetőt a személyleírás alapján a gyorsan kiérkező rendőrök egy órán belül az utcán felismerték és el is kapták, a kés is D. Istvánnál volt, részben be is ismerte, amivel a kerületi rendőrök gyanúsították - derül ki a Police.hu rendőrségi portál leírásából.

Nyitókép: Martin Chavez/Getty Images