Egyezséget kötöttek, új részlet a Katzenbach-gyilkosság ügyében

"A Fővárosi Főügyészség egyezséget kötött a terhelttel, amely egyezség tartalma alapján felbujtóként, előre kitervelten, nyereségvágyból és aljas indokból elkövetett emberölés bűntette miatt emeltek vádat a férfival szemben.” - idézi a Blikk azt a hivatalos dokumentumot, amelyből lényegében kiderül, hogy miképpen tudták a hatóságok felgöngyölni a Katzenbach-gyilkosságot.

A megölt korábbi labdarúgó, Katzenbach Imre ügyét az Infostarton is folyamatosan figyelemmel kísértük. Két hete arról számoltunk be, hogy előkészítő tárgyalást tartottak, ahol akkor a vádlottak (hivatalosan terheltek) nem ismerték be bűnösségüket.

Ehhez képest a Blikk péntek esti cikkében tovább idézi a Fővárosi Törvényszéket, amely "az ügyészség és a vádlott egyezségét jóváhagyta, mivel az a büntetőeljárási törvény által előírt feltételeknek megfelelt. Az előkészítő ülésen a terhelt beismerte a bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, így a bíróság a – jóváhagyott egyezség alapján benyújtott – vádiratban írtaknak megfelelően bűnösnek mondta ki a férfit. Az ítélet jogerős.”

A szóban forgó személy, H. Attila amúgy egy másik, de kapcsolódó ügyben (Eclipse-ügy) már 3 éve börtönben ül, így a most elfogadott 8 év, 8 hónapos büntetés miatt még több mint öt évet kell a rácsok mögött töltsön.

Az Eclipse-ügy

Az Eclipse-ügy 2010 március közepén robbant ki. A Vám- és Pénzügyőrség sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy Katzenbach Imre megalapozottan gyanúsítható bűncselekményben való aktív részvétellel, ugyanis mintegy félmilliárd forint került a bankszámlájára. A hatóságok szerint a 2005 és 2009 között nagy értékű informatikai, gépkocsik eredetiségvizsgálatára és biometrikus útlevelek elkészítésére kiírt közbeszerzési pályázatokon nyerő Eclipse vezetői a tízmilliárdos nagyságrendű árbevétel után fizetendő áfa mértékét jogellenesen csökkentették, így a cég több mint egymilliárd forintnyi adót nem fizetett be.

További részleteket az ügyről, amelynek politikai szálai is voltak, ide kattintva olvashat.

Katzenbach Imre szerepe

A mára már egyértelműnek látszó információk szerint a volt focista stróman volt, vele vetették fel a pénzt. Ő egy idő után ki akart szállni, és 2009-ben félmilliárd forinttal külföldre utazott, de onnan sikerült az üzlettársainak hazahozniuk. A pénzt azonban elköltötte és állítólag ezért kellett meghalnia, no meg azért, hogy ne tudjon erről beszélni a hatóságoknak.

Ügyészségi közlemény

Ezt egyébként a hivatalos vádirat is megerősítette. Ahogy korábban az ügyészség közleményére hivatkozva megírtuk: "a megbízók attól is tartottak, hogy a cégükkel szemben már megindult büntetőeljárás során a sértett terhelő vallomást tehet rájuk."

Most tehát annyi az újdonság, és ezt fejtegeti a Blikk szombat reggeli írása is, hogy H. Attila nem vádalkut kötött, hanem azt kérte,

az ítélete megállapításakor az együttműködését vegyék figyelembe..

Ez megtörtént és ezért az ilyen ügyekben enyhébbnek látszó 8 év, 8 hónap büntetés, hiszen akár életfogytiglant is kaphatott volna. Az ügy fura pikantériájára is emlékeztet a lap. A hatósággal együttműködő H. Attila az eltűnés után összeköltözött a focista feleségével, és együtt nevelték a nő gyermekét. Azt azonban nem árulta el a nőnek, hogy tudja: Imre soha nem jön haza, hiszen régen halott.

Nyitókép: AndreyPopov/Getty Images