Késsel fenyegette áldozatát a szexuális ragadozó Budapesten – videó

A vádirat szerint a vádlott 2022. április 4-én a késő esti órákban figyelt fel a hazafelé tartó, egyedül sétáló nőre. Amikor a sértett a XV. kerületi társasház hátsó bejáratához ért, a vádlott szexuális célzattal rátámadt, hátulról átkarolta, majd egy hirtelen mozdulattal meglökte a nőt, aki ennek hatására a földre esett. A vádlott ezután a földön fekvő sértettet a nyakánál erősen átkarolta és fogdosni kezdte.

A nő folyamatosan ellenállt és védekezni próbált, a férfi azonban tovább erőszakoskodott vele, a földre nyomta és befogta a száját. Ezután a nő ellenállásának leküzdése érdekében a vádlott elővett egy kést, amit a sértettre fogott, és közölte vele, hogy ha kiabálni mer, elvágja a torkát. Ekkor tűnt fel a közelben egy járókelő, aki a kutyáját sétáltatta. A nagy testű kutya ugatni kezdett, ami megzavarta a vádlottat, ezért felhagyott a támadással és elmenekült a helyszínről.

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség a 26 éves férfit szexuális erőszak bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza a vádiratban. A kerületi ügyészség arra is indítványt tett, hogy a bíróság rendelje el a vádlottal szemben korábban, más ügyben kiszabott 2 év felfüggesztett börtönbüntetés végrehajtását is. A vádlott jelenleg is letartóztatásban van.

Az alább látható felvételen a vádlott látható a bűncselekmény elkövetése után:

A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint B. Pál vádlottat 2022. április 14-én fogták el, nyolc nappal azután, hogy a hatóság tudomására jutott a bűncselekmény.

Nyitókép: Diy13/Getty Images