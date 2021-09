Ismét bűnösnek mondta ki a bíróság Galambos Lajost és társait

Négy éven belül másodszor is bűnösnek mondta ki Gyurcsány Ferenc volt elhárítófőnökét, Galambos Lajos vezérőrnagyot a Kaposvári Törvényszék katonai tanácsa ezúttal is megismételt elsőfokú eljárásban, és letöltendő szabadságvesztést szabott ki a per mindhárom vádlottjára.

Az ítéleti tényállás szerint vesztegetés bűntette és más bűncselekmény miatt hozott ítéletet a katonai tanács.

Az ítélet nem jogerős, a vádlottak és védőik felmentésért jelentettek be fellebbezést, az ügyészség három nap gondolkodási időt tartott fenn. Az ügy másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla előtt folytatódik.

A Magyar Nemzet azt írta, "a törvényszék J. R. L. elsőrendű vádlottat kétrendbeli, folytatólagosan elkövetett vesztegetés bűntette miatt három év börtönbüntetésre és négy év közügyektől eltiltásra, G. L. másodrendű vádlottat folytatólagosan elkövetett vesztegetés bűntette és államtitoksértés bűntette miatt négy év börtönbüntetésre és hat év közügyektől eltiltásra, Gy. Gy. P. harmadrendű vádlottat vesztegetés bűntette miatt két év hat hónap börtönbüntetésre és négy év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint kötelezte őket a közel négymillió forint bűnügyi költség megfizetésére."

A minősített, tehát titkos, ezért zárt ajtók mögött tárgyalt ügy az Egymásért, Egy-másért Alapítványhoz kapcsolódik.

