Háromszáz év börtön várhat a felnőttfilmsztárra

A Los Angeles-i megyei kerületi ügyészség közlése szerint a férfi több mint 300 év börtönbüntetést is kaphat, ha elítélik. Szerdán a Los Angeles-i legfelsőbb bíróságon bűnösnek vallotta magát.

Ronald Jeremy Hyatt (ez a valódi neve) több ezer felnőttfilmben szerepelt, az elmúlt években pedig a mainstream szórakoztatóiparban, még valóságshow-ban is feltűnt.

A 68 éves férfivel szemben felhozott vádak különféle erőszakos nemi cselekedeteket sorolnak fel, és vannak köztük 15 év alatti személyekkel, valamint eszmélyetlen vagy alvó személyekkel szemben elkövetettek is - írta az ezekről be is számoló axios.com.

Megvádolták a The Guardian szerint egy 19 éves nő megerőszakolásával egy fotózás alkalmával 1996-ban, egy 26 éves nő megerőszakolásával egy éjszakai klubban 2003-ban, valamint egy 17 éves lány 2008-as megerőszakolásával annak otthonában. A vád szerint szexuálisan zaklatott 2004-ben egy 15 éves lányt.

A feltételezett áldozatok életkora 15-51 év között van, a neki felrótt cselekményeket 1996 és 2019 között követte el.

A brit lap emlékeztet: az ügyészek ugyanazt az eljárási módszert alkalmazzák, mint korábban a Harvey Weinstein elleni eljárásban (így kimaradhat a bizonyítékok nyilvános ismertetése az előzetes meghallgatása és folytatódhat az eljárás).

Stuart Goldfarb védőügyvéd e-mailben nyilakozott, közölve, hogy Jeremy „helyzete ugyanaz, mint a büntetőfeljelentés benyújtásakor: minden vádpontban ártatlan.”

Ron Jeremy 2020-as elfogása óta börtönben van, 6,6 millió dolláros óvadék ellenében kerülhetne szabadlábra. Október közepén kell legközelebb megjelennie a bíróság előtt, egy előzetes meghallgatásra a főtárgyalás előtt, ennek még nem tűzték ki a dátumát.

