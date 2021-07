Budapesti kocsikázás: három férfi, hét szabálysértés, 200 ezres bírság

Még januárban érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy társaság az éjszakák folyamán a főváros több helyszínén is számos közlekedési kihágást elkövetett, amelyet saját maguk felvételen rögzítettek, és egy videomegosztó portálra fel is töltöttek.

A felvételek alapján megállapította a rendőrség, hogy január 3-án a háromfős társaság egyik tagja egy nagy teljesítményű gépkocsival hajtott végre többször is szabálytalan sávváltásokat, a forgalom elől elzárt területre, illetve az útpadkára hajtott úgy, hogy azon gyalogosok is közlekedtek, valamint többször is driftelve hajtott keresztül a körforgalmakon.

A „trükköket” a fiatalember társa egy olyan drónnal rögzítette, amelyre légtérhasználati engedéllyel nem rendelkezett, valamint ahhoz eseti légtér kijelölést sem igényelt. Harmadik társuk szintén a videófelvételek elkészítésében vett részt olyan módon, hogy a „főszereplő” járművet kísérő autó nyitott csomagtartóján keresztül hajolt ki kamerázni.

A XIII. Kerületi Rendőrkapitányság a sofőrrel szemben a közúti közlekedés rendjének megzavarása, valamint négyrendbeli közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés elkövetése, a drón kezelőjével szemben pilóta nélküli légijárművel végzett jogosulatlan tevékenység szabálysértés elkövetése, míg a csomagtartóból forgató férfival szemben szintén közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés elkövetése miatt szabott ki összesen 200 ezer forint pénzbírságot.