A Covid miatt „kattant be” a betegtársát meggyilkoló kínai férfi?

A Blikk cikke szerint nem kizárható, hogy a márciusban a Honvédkórház Covid-részlegén ámokfutást végrehajtó kínai szakács éppen a koronavírus egyik mellékhatásaként viselkedett ép ésszel felfoghatatlan módon. A férfi egy ollóval rontott lélegeztetőgépen lévő betegtársára, s a mélyaltatásban fekvő tanárnő szemébe több mint harmincszor döfte bele az orvosok és nővérek számára kikészített eszközt.

Az 54 éves asszony nem élte túl a brutális támadást. A felbőszült séf a személyzetet is célba vette, végül az intézmény udvarán a biztonságiak állították meg. A háromgyerekes családapa jelenleg az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet lakója, a szakemberek rengeteg vizsgálatot elvégeznek rajta, hogy kiderüljön: egy alapjában békés természetű ember mitől gerjedhetett ilyen mértékű haragra.

A rendőrség alaposságát jelzi – teszi hozzá a bulvárlap –, hogy többek között egy olyan, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen (SOTE) dolgozó doktornő is foglalkozik a 37 éves elkövetővel, aki

a Covid rövid és hosszú távú hatását és mellékhatását kutatja. Elképzelhető ugyanis, hogy a férfira így hatott a betegség,

amely a legújabb tanulmányok szerint a légzőszerveken, a szíven és az emésztőrendszeren kívül az idegrendszert is komolyan károsíthatja.

A Coviddal járó düh és agresszió nem ismeretlen ma már a szakemberek számára. A Stanfordi Egyetem professzora, Hans Steiner egy szakfolyóiratban megjelent tanulmányában hosszan értekezik a témáról. Tapasztalatuk szerint a Covid-betegek szinte mindegyikénél megfigyelhető, hogy nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is próbára tette őket a betegség. Hogy ezek kinél milyen mértéket öltenek, az habitus és idegrendszer kérdése is.

Persze ritka az olyan szélsőséges eset, mint a kínai férfié. Feltehetően ha be is bizonyosodik, hogy a Covid közrejátszott tette elkövetésében, kellett lennie valamilyen mentális alapbetegségének is, ami ez idáig nem tört a felszínre – teszik hozzá.

Nyitókép: Pexels.com