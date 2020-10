Bevetik a pofátlanító szuperfegyvert a buszsávban kóricálók ellen

Bosszantóan sok autós használja Budapesten a buszsávokat jogosulatlanul, ezért a Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére együttműködés jött létre a BKK és a BRFK között.

A fővárosi utakon jelenleg is zajlik egy négynapos akció, de a jövőben a rendőrség akár civil autók bevonásával is fellép a szabálytalankodók ellen. A tét nem kicsi, a helyszíni bírság akár 150 ezer forint is lehet.

"A legjellemzőbb probléma, hogy

balesetveszélyes helyzetet idéznek elő azzal, hogy ott várakoznak, ezáltal

indokolatlan sávváltásra kényszerítik a buszsávban jogosan közlekedőket,

beavatkoznak a forgalom dinamikájába, tehát a többi forgalmi sávban is torlódást okoznak, és

frusztrálják a többi forgalmi sávban haladni kívánókat"

- sorolta az InfoRádió érdeklődésére Balogh Ádám, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője.

Aki pedig csak simán jogosulatlanul halad a buszsávban, az annak végeztével vissza akar sorolni a sávjába, ami szintén fennakadást okoz - mondta még.

Ezek a cselekmények szabálysértésnek minősülnek, de akár szabálysértési feljelentést is lehet tenni az elkövetővel szemben.

A büntetési tételek:

10 ezer forint: helyszíni bírság esetén, amennyiben megáll valaki a buszsávban

20 ezer forint: szabálysértési eljárás esetén, amennyiben megáll valaki a buszsávban

50-150 ezer forint: buszsávban haladás esetén.

Az elmúlt napok akciójában 81 főt helyszíni bírsággal sújtottak és 7 emberrel szemben kezdeményeztek szabálysértési eljárást.

A sebességtúllépés a baleseti okok között szerepel "főszereplőként", illetve az elsőbbségadási kötelezettség vagy a követési távolság be nem tartása, és még a kanyarodási szabályok sem ismertek minden autózó előtt.

Balogh Ádám még arra is felhívta a figyelmet, hogy az utcán maszk nélkül kéregetés - autósoktól - szintén szabálysértésnek minősül.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán