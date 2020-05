Hamar elkapták az üllői rablás gyanúsítottjait a rendőrök

Zárás után, a rakodó rámpánál csengetett be a településen lévő üzletbe 2020. május 2-án egy akkor még ismeretlen férfi. A hívatlan, fekete ruhát, kesztyűt, napszemüveget és csősálat viselő látogató fegyvert fogott az ajtót nyitó női alkalmazottakra, majd beterelte őket férfi kollégájukhoz. Pénzt követelt, miközben pisztolyával sakkban tartotta őket. A férfi alkalmazott átadta neki az aznapi bevételt, pénzes tasakban a bankókat, de az aprópénzt is be kellett zacskóznia. A támadó a zsákmánnyal elmenekült, lövés, sérülés nem történt.

A Pest megyei rendőrök forró nyomon eredtek a tettes nyomába, minden rendelkezésükre álló lehetőséggel gyarapították az információkat. Néhány nap elegendő volt, hogy eredményt érjenek el. Először a rablásról előzetesen tudó és a támadót felismerő G. Norbert csuklóján kattant bilincs. A 34 éves gyáli férfi az üzlet alkalmazottja, ő nyújtotta át a bevételt a fegyveresnek, aki az öccse. Az alkalmi munkákból élő, 28 éves G. Dávidot 2020. május 6-án már célirányosan keresték, budapesti otthonában kutatást tartottak. A hírre, hogy a rendőrök a nyomában vannak feladta magát.

A nyomozók a rabolt pénz egy részét G. Dávid lakásában megtalálták. A falban lévő rejtekhelyre dugott sörös dobozokból több mint 2,7 millió forint került elő. (Forrás: police.hu)

G. Dávid kihallgatásakor megtagadta a vallomástételt, az őrizetbe vétel ellen panasszal élt. A testvérpár ellen rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás, a báty szabadlábon védekezhet, G. Dávid letartóztatását kezdeményezték a Pest megyei rendőrök.

Nyitókép: police.hu