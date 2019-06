Fegyveres benzinkútrablás Győrben, zajlik a hajsza

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a rabló készpénzt vitt magával a Fehérvári úton található kútról. A rendőrség nagy erőkkel keresi a feltételezett elkövetőt, egy férfit.

A benzinkút Facebok-oldalán több részletet is elárultak: kiderült, hogy az automata kútról a készpénz elszállítása közben történt a rablás. Az elkövetőről, aki a helyszínen várta az automata ürítésére érkező pénzszállítókat, készült kamerafelvétel, de baseballsapkát viselt, így nem lehet felismerni. A mentőket is ki kellett hívni, mert a pénzszállítókat lefújta gázsprayvel a rabló, aki egy fegyvert is elővett.

Nyitókép: Police.hu