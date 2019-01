Haláleset miatt zárták le a nyomozást az állatkínzás ügyében

2017. október 4-én a rendőrség helyszíni szemlét tartott egy 60 éves osztrák nő által bérelt ingatlanon – miután előző nap az egerszegi Bogáncs Állatmenhely vezetője bejelentést tett –, ahol elképesztő körülmények között találtak 131 kistestű, yorkie, bischon és csivava fajtájú kutyát. Többségük faládákba, nyúlketrecekbe zsúfolva, enni- és innivaló nélkül, saját, vastagon megszáradt ürülékén élt, lábukat a vizelet kimarta. A kegyetlen bánásmód miatt több állat végtagja deformálódott, jellemző volt az izomsorvadás, a lesoványodás, a bolhásság – írja a ZAOL.

Korábban a kutyák kimentésére a Zala Megyei Állatvédelmi Járőrszolgálat országos összefogást szervezett, a rendőrségi szemle idejére így 13 egyesület aktivistái gyűltek össze és szállították el a söjtöri jegyző által elkobzott állatokat. Közülük 4 elpusztult, 59 esetében pedig megállapítható volt a különös szenvedést okozó bánásmód is.

A kutyák Zalacsányban élő tulajdonosa a szemlén nem jelent meg. Állatkínzás bűntettével gyanúsított nő ellen később tagadta bűnösségét. Sznopek Veronika, a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője közölte, a nyomozást lezárták, mert az elkövető december 25-én Zalacsányban elhunyt.

Az osztrák nő ténykedésére egyébként az Állatvédelmi Járőrszolgálat évekkel korábban felfigyelt, Zalacsányban is méltatlan körülmények között tartott kutyákat, így feljelentést is tettek, aminek semmilyen következménye nem lett. 2013 novemberében pedig a megyei hatósági állatorvost levélben értesítették a szénásvölgypusztai állapotok miatt. Felmérésük szerint már akkor 100 kutya élt ott, a többségük szabad ég alatt. Ezután sem történt változás, mint ahogy a 2017 nyár végén tett újabb bejelentésüknek sem volt eredménye. Ez jól látszott az október 4-i szemle alkalmával is.

Nyitókép: Pixabay.com