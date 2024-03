Vagyont érő régi játékot talált padlásán egy skót család

Az Edinburgh-ban élő Lee Garrett éppen édesanyja otthonában a pincét takarította, amikor rábukkant a Radicon robotfigurájára - írja az Origo a Daily Record híradása alapján.

Mint írják, az asszony azt tervezte, hogy eladományozza a figurát egy jótékonysági boltnak, amikor a bátyja talált egy hasonló robotot az interneten, úgyhogy elkezdtek kicsit alaposabban utána nézni. Megdöbbentek, mikor azt olvasták, hogy

a Radicon-robot a Masudaya játékgyártó cég által 1957-ben gyártott, nagyon népszerű japán játék. Ráadásul limitált példányszámban készült, ami tovább növeli az értékét.

Lee Garrett elvitte a ritka figurát a Glasgow-i McTear's Antiques & Interiors üzletbe felbecsültetni, és alig akart hinni a fülének, mikor megtudta, mennyit ér. Egy ilyen figura ugyanis tavaly áprilisban 8400 fontért (közel 4 millió forint) kelt el a cég egyik árverésén.

Mint írja a lap, Garrett megkérdezte édesanyját, hogy mit szeretne kezdeni az értékes lelettel. Az anya úgy határozott, hogy eladja a robotfigurát és a belőle befolyt összeget elosztja öt gyermeke között.

