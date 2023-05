Nagyot néztek a zsaruk, ilyen jogosítványt se láttak még - fotó

A holland rendőrök vasárnap éjszaka egy ittas személy letartóztatása mellett döntöttek, miután az illető egy oszlopnak ütközött autójával Groningen városban. A sofőr a járművet hátrahagyva lelépett, de nem jutott messzire, mivel a rendőrök elcsípték egy közeli hídon. Nem volt hajlandó szondát fújni és nem is tudta magát azonosítani - írta a The Guardian beszámolója alapján a Telex.

A férfit letartóztatták, majd visszamentek átkutatni az autóját. Ekkor pedig minden bizonnyal meglepődtek, hiszen előkerült egy ukrán zászlós jogosítvány, amelyen Boris Johnson volt brit miniszterelnök fotóját és nevét látták meg.

Volt még pár furcsaság a hamis iraton, ugyanis az állítólag 2019-ben kiállított irat 3000-ig volt érvényes.

