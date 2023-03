Gwyneth Paltrow megnyerte a síbalesetpert egy bácsi ellen

Terry Sanderson nyugdíjas optometrista 300 ezer dollárra perelte Paltrow-t, mondván egész életét megváltoztató sérüléseket szerzett a balesetben, melyről ő azt állította: a színésznő becsapódása miatt keletkeztek. Paltrow szerint ugyanakkor az eset pont fordítva történt. Az ő ellenkeresetének hagyott helyt a bíróság, Sanderson pedig mélységes csalódottságának adott hangot - írja a BBC.

A színésznő kifejezéstelen arccal hallgatta végig az ítéletet, majd bólintott egyet, és elhagyta a termet. Amikor Terry Sanderson mellett elhaladt, megállt, és annyit mondott neki: "Minden jót." A férfi úgy válaszolt: "Köszönöm, kedves".

Az Instagramon később 8,3 millió követőjének azt írta, úgy érezte, a hamis vád megkérdőjelezte szavahihetőségét, de most nagyon hálás a nyolc döntnöknek azért, mert megfontoltan határoztak.

Az esküdtek három órán át tanácskoztak, végül teljes mértékben Sanderson hibájának tulajdonították a balesetet.

Steve Owens, Paltrow ügyvédje a bíróság épülete előtt arról beszélt az odaseregletteknek, hogy a színésznő erőteljesen képvisel mindent, amiben hisz, most ugyanezt tette saját igaza érdekében. Sanderson ugyanakkor fenntartja, hogy ő az, aki áldozat az ügyben, és arra is célzott, hogy Paltrow-t hírneve védte meg a bíróság előtt is.

A per két héten át zajlott, és számos eltérő véleményt hallhattak az esküdtek arról, hogy ki száguldott bele kibe a sípályán. Sanderson verziója szerint a sztár csapódott neki egy kezdő pályán, cserben hagyta és ő ájultan feküdt a hóban törött bordával és agyrázkódással, amelynek következményei egész életét megváltoztatták.

Paltrow szerint épp a férfi ment neki, miközben ő két gyermekével síelt, és először azt is hitte, valaki molesztálni akarja. A színésznő szerint Sanderson elnézést kért tőle, és magánál volt, amikor ő otthagyta.

A hollywoodi sztár ügyvédjei azt firtatták, hogyan tehette tönkre a férfi életét a baleset, ha azt követően

számos alkalommal utazott még külföldre,

amint arról Facebook-profilja tanúskodott. Érvelésük része volt az is, hogy Paltrow hírnevét akarta kihasználni: ezt alátámasztották egy e-maillel is, amelyet a férfi egyik gyermekének küldött nem sokkal a baleset után. Többek közt ez állt benne: "híres vagyok".

Az ügyben a síetikett játszott döntő szerepet: az van előnyben, aki lejjebb halad a pályán.

Voltak könnyedebb pillanatai is a tárgyalásnak: Paltrow-t testmagasságáról és arról is kérdezték, milyen közel áll hozzá Taylor Swift. A színésznő ügyvédjei megkérdezték azt is, hogy adhatnak-e egy kis ajándékot az esküdtszék tagjainak, amit a bíró elutasított - állítólag ebédet akart nekik szállíttatni a színésznő.