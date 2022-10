Kanye West többé nem milliárdos, lelépett az Adidas is

Mindössze két hét kellett ahhoz, hogy a mostanra a Ye művésznevet használó West elveszítse ügynökségét, a nagy divatházakkal kötött szerződéseit és más fontos kapcsolatait - írja a The Guardian.

Az Adidas-szal 250 millió dolláros partnerséget kötött korábban a zenész, amelyet a cég most felbontott, ezzel West már nem mondhatja magát milliárdosnak.

Régóta tesz vitatott kijelentéseket

Naivitás lenne ugyanakkor azt hinni, hogy frissen lett botrányhős Kim Kardashian volt férjéből: tetteit és megnyilvánulásait már korábban is sokan kritizálták. 2016 óta kifejezetten sok ellentmondásos megnyilvánulása volt, de már ezt megelőzően is szóvá tették, hogy az amerikai jobboldal felé fordul -

ennek ékes példája volt, hogy Donald Trumpot támogatta.

Idén aztán megvásárolta a szélsőjobboldali közösségi média appot, a Parlert.

2016-ban a színpadon kritizálta zenésztársait, köztük Jay-Z-t és Beyoncét, miközben Trumpot éltette. A turné során később pszichiátriai vészhelyzet miatt kórházba került, bipoláris személyiségzavart állapítottak meg nála. Szakértők már ekkor figyelmeztettek arra, hogy mentális egészsége és bigott nézetei nem függnek össze.

Nőket is zaklat

Az eset óta jó néhány olyan kijelentést tett, amely a színes bőrűekre nézvést sértő. A rabszolgaságot döntés kérdésének nevezte, Harriet Tubman abolicionistáról pedig azt mondta, valójában egyetlen rabszolgát sem szabadított föl. A közelmúltban a Black Lives Matter mozgalmat elindító haláleset áldozatáról,

George Floydról mondta azt, hogy nem a nyakára térdelő rendőr, hanem a fentanilhasználat okozta halálát.

Kanye West volt feleségét, Kim Kardashiant és annak előző partnerét, Pete Davidson komikust is zaklatta az interneten. Egy ponton azzal dicsekedett, hogy Davidson azért törölte Instagram-fiókját, mert Kanye rajongói elárasztották azt fenyegetéseikkel. Kardashian előtt sem bánt kesztyűs kézzel partnereivel: Amber Rose-zal két évig tartott kapcsolata, majd tíz évig zaklatta őt a nő elmondása szerint.

Senki nem marad körülötte

A párizsi divathéten White Lives Matter pólóban pózoló rapper a Vogue egyik divatszerkesztőjét is zaklatta azt követően, hogy a szakember nem elismerően nyilatkozott kollekciójáról: a Vogue ezért a továbbiakban nem hajlandó Westtel dolgozni. Közösségímédia-fiókjaihoz nem fér hozzá az azokon használt antiszemita és rasszista szövegek miatt,

ügynöksége sem vállalja tovább képviseletét

és a Spotify-ra és az Apple Musicra is egyre nagyobb nyomás nehezedik azzal kapcsolatban, hogy ne adjon teret zenéjének.

A Balenciaga divatbemutatóján néhány hete még ő is végigvonult a kifutón, mostanra azonban a divatház is megszakította vele a kapcsolatot, valamint a GAP sem dolgozik vele többé. A Donda Sports ügynökségen keresztül általa képviselt két sportoló, Jaylen Brown és Aaron Donald is megszakították vele a kapcsolatot - mindezek eredményeképp Kanye West már nem szerepel a Forbes milliárdosokat felvonultató listáján.

