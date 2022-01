Újabb tragikus részletek Babicsek Bernát haláláról

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, egy solymári lakástűzben meghalt Babicsek Bernát. A Bors úgy tudja, egy tűzhelyen felejtett olajos serpenyő okozhatta a színész, zenész halálát, ami kigyulladt, és olyan gőzöket, gázokat szabadított fel, amik miatt elfogyott az oxigén a házban.

Babicsek Bernátot utoljára december 30-án csütörtökön látták. Aznap a Centrál Színházban Pokorny Liával állt a színpadon, az előadásra meghívta a szüleit is.

"Még süteményt is sütöttem, hogy megünnepeljük az előadást. Mivel a fiam utána ivott egy pohár bort, mi vittük haza. Már nagyon fáradt volt és mondta, hogy szilveszterkor nem is megy sehova, inkább otthon marad és pihen. Akkor láttuk őt utoljára élve" - mondta a Borsnak édesanyja.

Január elsején próbálták telefonon elérni a szülők gyermeküket, hogy boldog újévet kívánjanak neki, de a színész nem fogadta a hívást. Ekkor mentek át a solymári házhoz.

"Elkezdtünk kopogni és próbáltunk benyitni a házba, de zárva volt minden. Hirtelen rossz érzés fogott el és a férjem betörte a teraszablakot. Azonnal az emeletre ment én lent kerestem a fiam, de nem volt sehol" - mondta a nő, aki észrevette a fekete füstöt a tűzhely körül, és meglátta a földön fekvő fiát.

A konyhában keletkezett tűz már a tűzoltók kiérkezése előtt oxigénhiány miatt kialudhatott.

"Szegénykém valamit sütni vagy főzni akarhatott, de olyan fáradt volt már, hogy valószínűleg elaludt. Mikor észrevehette a füstöt, akkor biztosan ki akart menekülni, de a tűzoltók azt mondták, hogy elég egy slukk is abból a levegőből" - tette hozzá az édesanya.

A katasztrófavédelem szerint sem zárható ki, hogy füstmérgezés vezetett a tragédiához.

Babicsek Bernát televíziós sorozatokban szerepelt, fellépett színházi darabokban, és zenélt a Paddy and the Rats együttesben is.

Nyitókép: MTI Fotó: Nyikos Péter