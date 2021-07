Ennél kínosabban nem végződhet egy stadionbeli lánykérés - videó

A világ egyik legkínosabb helyzetét ábrázoló videót tett közzé a The Sun bulvárlap: egy férfi az Amerikában elterjedt szokás szerint egy baseballmeccs teljes közönsége előtt, egy kiemelt helyen lévő pulpituson kérte meg a barátnője kezét, úgy, hogy az aktust még a kivetőn is jól láthatóvá tették minden néző számára – szúrta ki a Hvg.hu.

A nő azonban, amikor meglátja a felé nyújtott gyűrűt a féltérdre ereszkedett barátja kezében, az arca elé kapja a kezét, rázni kezdi a fejét, nemet mond, majd ismételgetni kezdi, hogy „mennem kell”, végül elszalad a helyszínről.

Cringe moment baseball fan’s marriage proposal goes horribly wrong as girlfriend runs away pic.twitter.com/FntKyefZwi — The Sun (@TheSun) July 25, 2021