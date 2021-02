Meglettek Lady Gaga fegyveresek által elrabolt kutyái

A két francia bulldogot egy nő találta meg, aki felvette a kapcsolatot az énekesnő környezetével, majd leadta az állatokat az egyik rendőrőrsön, ahol átadták őket a sztár munkatársainak - közölte pénteken a Los Angeles-i rendőrség, amely szerint "úgy tűnik, hogy a nőnek nincs köze a szerda esti támadáshoz".

Lady Gaga félmillió dollár megtalálói jutalmat ajánlott fel, és még pénteken is újabb felhívást tette közzé annak érdekében, hogy "újra teljessé válhasson a családja". Mint írta, megszakad a szíve, és imádkozik az állatokért. Megerősítette, hogy kérdezősködés nélkül kifizeti a jutalmat bárkinek, aki visszaviszi neki a kutyáit, "akár találta, akár jóhiszeműen megvásárolta őket". A sztár nagyon kötődik kutyáihoz, gyakran jelenik meg velük együtt társasági eseményeken és a közösségi médiában.

A rendőrség közölte, hogy nincs köze a jutalom felajánláshoz, így azt sem tudják megmondani, hogy a meg nem nevezett nő, aki bevitte a kutyákat, megkapja-e a pénzt.

My beloved dogs Koji and Gustav were taken in Hollywood two nights ago. My heart is sick and I am praying my family will be whole again with an act of kindness. I will pay $500,000 for their safe return. Email KojiandGustav@gmail.com to contact us. pic.twitter.com/3NY9u7Mw2K — Lady Gaga (@ladygaga) February 26, 2021