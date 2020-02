Új bírót neveztek ki, akinek most végig kell olvasnia több mint 10 ezer oldal eddig született hivatalos iratot. Ha ezeket egymásra tesszük, egy közel másfél méter magas irattornyot kapunk - írta a Blikk, amely szerint valószínűleg a bírócserének tudható be, hogy az első, még tavaly októberi tárgyalás óta nem is jelöltek ki új napot a folytatásra.

Húsz nap híján öt év után azonosították a 36 éves korában, Soroksár külterületén futás közben megölt asszony feltételezett gyilkosát. R. Szilveszter 2013. október 23-a óta börtönben van, a 2020-ig tartó büntetését tölti egy másik ügy miatt. Lebukását az igazságügyi genetikai szakértői vizsgálatnak köszönheti. A bűnözőtől vett DNS, illetve a helyszínen talált biológiai nyomok megegyeznek, a nő testén, illetve a környezetében talált DNS-hordozó anyagmaradványok minden bizonnyal R. Szilveszteréi.

A hosszú ideje hajléktalanként élő férfi vallomást nem tett, ám szóban annyit elárult a nyomozóknak, hogy a gyilkosság napján a helyszínen járt, látott is egy civakodó párt, őket szétválasztotta, de senkit nem bántott. A vád szerint viszont megerőszakolta és megfojtotta a nőt, amiért életfogytiglani szabadságvesztésre ítélhetik.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán