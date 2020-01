Teniszlabda nagyságú nyers gyémántot vett egy párizsi divatcég - fotó

Az 1758 karátos drágakő 350 grammot nyom. Egy Botswanában lévő kanadai bányában fedezték fel és a Sewelo (botswanai nyelven ritka leletet jelent) nevet kapta. A gyémánt pontos értékét csak akkor lehet majd felbecsülni, amikor csiszolják. Hamarosan ékszerkollekció készül belőle.

