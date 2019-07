Új részletek derültek ki az Irigy Hónaljmirigy tagjának utolsó napjairól

"Szombaton voltam bent nála, de nem tudtam vele beszélni. Akkor már nem..." – mondta Kabai László, az Irigy Hónaljmirigy dobosa a TV2 Mokka című műsorában a Blikk írása szerint. Az együttes tagjai közül ő látta utoljára a vasárnap este elhunyt zenészt. Azok után is baráti kapcsolatot ápolt Ambrus Zoltánnal, hogy 2011-ben kilépett a paródiazenekarból.

"Vasárnap este jött a telefon a fiától, de még most sem tudom felfogni, sem feldolgozni, hogy már nincs köztünk. Ezt nagyon nehéz megélni, igazából nem is lehet. Fel voltunk rá készülve, hogy ez bekövetkezhet, mégis nagyon lesújtott minket" - mondta Kabai László.

Az együttes másik tagja, Sipos Péter azt mondta: többször is voltak bent Ambrusnál a kórházban, de nem gondolták, hogy ez bekövetkezhet, ráadásul ilyen hamar.

"Kórházba került, ahol több életmentő műtéten is átesett. Közben jobban is érezte magát, aztán sajnos megint operálni kellett. Egy hosszabb lefolyású dologról volt szó, amit nem tudtak meggyógyítani. Amikor a múlt csütörtökön bent voltam nála, az intenzív osztályon feküdt, és akkor is épp két műtét között volt.

Fagyiztunk, kicsit jobban érezte magát, de a helyzet még mindig veszélyes volt."

Ambrus Zoltán egy ismerőse azt mondta, hogy sosem épült fel a 2005-ös autóbalesetből.

"Az utóbbi években sokat betegeskedett, egy súlyos kórral is küzdött, aminek következtében látványosan lefogyott. Alig volt több, mint negyven kiló, de az egészben az volt a legborzasztóbb, hogy már nem lehetett vele normálisan kommunikálni."