Léptek a rendőrök a szökőkúti szex miatt

A szökőkútban szexelt egy pár Győrben, az esetet többen is videóra rögzítették.

Horváth Zsolt ügyvéd a Kisalföldnek elmondta, hogy a nyilvános helyen, a szökőkútban szexelő pár kihívóan közösségellenes magatartást valósított meg, közszeméremsértő módon. Ha tettük közben elkapja őket a rendőr, akkor vagy helyszíni bírságot ró ki rájuk, ekkor a büntetési tétel legfeljebb 100 ezer forint, vagy feljelenti őket és szabálysértési eljárás indul.

Mivel a rendőrök már az aktus után értek ki a helyszínre, utóbbi eset valósul meg – derül ki a megyei rendőrség közléséből.

„Vasárnap 2 óra körül névtelen bejelentés érkezett a rendőrségre a történtekkel kapcsolatban. A rendőrök a helyszínre érkezésüket követően a bejelentésben szereplő cselekményt nem észlelték, két felnőttet igazoltattak és figyelmeztettek amiatt, hogy a szökőkút szélén ülve, lábukat a medencében tartották. A Győri Rendőrkapitányság az interneten megjelent videó kapcsán, közerkölcs megsértése miatt szabálysértési eljárást indít.”

A Blikknek nyilatkozó jogász, Kosdi Kornél szerint megjárhatja a pár.

„Ez egyértelműen szeméremsértés, így akár két év szabadságvesztéssel is büntethető. Ez akár súlyosabb is lehet, ha kiderül, hogy esetleg 14 évnél fiatalabb gyermek látta az aktust. Ebben az esetben akár 3 év szabadságvesztés is kiszabható – mondta az ügyvéd.