Kiderült: így karácsonyoznak Hosszú Katinkáék

„Katinka az édesanyjával és velem is meg szokta osztani a szerelmi életével kapcsolatos történéseket, de csak akkor, ha már komolyabbra fordul a dolog. Én egyelőre nem tudok arról, hogy van valakije, tehát ha van is, még nagyon az elején tarthat” – fogalmazott a háromszoros olimpiai bajnok úszónő édesapja.

Mint mondta: Hosszú Katinka mindig a családjával tölti a karácsonyt, Baján, „ez így volt Shane előtt is, közben is, és most sem lesz másképp”. Hosszú István hozzátette: ha lánya vendégséget visz a szülői házba, annak ki kell állnia egy nagyon fontos próbát: „ugyanúgy metélt tésztával tálaljuk neki az elmaradhatatlan halászlét, mint ahogy errefelé mindenki eszi. Ha nem ízlik neki, az az ő baja!”