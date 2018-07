Furcsa dolgot árult el a körúti robbantó apja

Pedig a szülő szerint ez igazolhatná, hogy a merénylettel vádolt fiatalember milyen gyógyszereket kap a börtönben, valamint, hogy ezek a kemikáliák milyen hatással vannak rá - írta a Blikk.

Az édesapa azért ragaszkodna ehhez, mert meggyőződése: fiát a legerősebb nyugtatókkal kezelik, amelyek befolyásolják a fiatalember viselkedését.

– Nem értem, hogy miért nem végzik el a vizsgálatot. Több kérvényt is benyújtottunk már, de mint oly sok mindent, ezt is lesöprik az asztalról. Én is látom, hogy a fiam nagyon rossz mentális állapotban van, ami nem az alaptermészetéből vagy az egyéniségéből fakad, hanem a gyógyszerek hatása. Utánanéztem: a nála alkalmazott pirulák a tudományos leírások szerint pontosan azokat a hatásokat és reakciókat váltják ki abból, aki szedi őket, amelyek a fiamnál tapasztalhatók. Gondolok itt a zavartságra, a furcsa, néha érthetetlen beszédre is – panaszolta a Blikknek az immáron több mint másfél éve előzetesben lévő fiú édesapja.