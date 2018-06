Hőségre és heves viharokra figyelmeztetnek

A várható heves zivatarok miatt csaknem az egész országra, több megyére a felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést keddre. Emellett több megyében a hőségre is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Az Időkép előrejelzésében szerdára teszi a lehűlés kezdetét.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő esti veszélyjelzésében azt írta: éjszaka az ország keleti, északkeleti felén-harmadán, esetleg az északi határ mentén alakulhat ki egy-egy zivatar.

Kedden várhatóan a nap második felében alakulhatnak ki, illetve sodródhatnak be zivatarok főként az ország északi, majd az északnyugati, nyugati megyéibe.

Ezek között már nagyobb eséllyel lehetnek heves zivatarok,

amelyekhez kapcsolódva (inkább az esti, éjszakai órákban) 90-100 kilométer/órás szélrohamok, nagyobb méretű jég és (20-30 milliméternél is több esővel) felhőszakadás társulhat. Kedd éjszaka a zivatartevékenység átterjedhet az ország más részeire is - tették hozzá.

Heves zivatarok veszélye miatt Csongrád és Békés megye kivételével az egész országra kiadták az elsőfokú figyelmeztetést. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a felhőszakadás veszélye miatt szintén elsőfokú a figyelmeztetés.

Emellett Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Somogy, Tolna és Zala megyére a hőség miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki keddre. Ezekben a megyékben a napi középhőmérséklet 25 Celsius-fok felett alakulhat. Az előrejelzés szerint kedden a legalacsonyabb hőmérséklet 15-22, a legmagasabb hőmérséklet 28-34 fok között várható.

Előrejelzés

Szerdán is többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, hevesebb viharok ismét előfordulhatnak. Délután 25-31 fokra van kilátás. Időnként megélénkül a déli-délnyugati szél. Estefelé északnyugat felől egy hidegfront érkezik, így nyugaton-északnyugaton feltámad az északnyugatira forduló szél.

Csütörtökön is többfelé szükség lesz az esernyőkre, lokális záporok, zivatarok ezen a napon is kialakulhatnak, néhol felhőszakadás is lehet. Élénk, erős lesz az északias szél. 21 és 26 fok között alakul a maximum-hőmérséklet.

Pénteken és szombaton is előfordulhatnak elszórtan lokális jellegű záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz az északi-északkeleti szél. Pénteken 22-27, szombaton 25-30 fok között alakul a csúcshőmérséklet.