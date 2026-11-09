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Nyitókép: Pixabay

Változtatások után folytatódik a vállalkozásokat támogató tőkeprogram

Infostart / MTI

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) 34 milliárd forintot folyósított a Demján Sándor Beruházási Magántőkealap részére, a tranzakció révén 109, a program feltételeinek megfelelő vállalkozás juthat hozzá a tervezett beruházásai és fejlesztései megvalósításához szükséges tőkéhez – közölte a bank hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az összesen 100 milliárd forintos jegyzett tőkéjű Demján Sándor Beruházási Magántőkealap célja, hogy tőkefinanszírozással segítse a kis- és középvállalkozások tervezett beruházásait, fejlődését és versenyképességük erősítését.

Az MFB a tulajdonosi joggyakorló minisztériummal egyetértésben és az alapkezelővel közösen még júliusban áttekintette a program addigi működését, a meghozott befektetési döntéseket, a folyósítás előtt álló ügyleteket. Az átvilágítást követően

az MFB a rendelkezésre álló keretösszeget azoknak a vállalkozásoknak a köréhez igazította, amelyeknél a befektetések üzletileg megalapozottak, pénzügyileg alátámasztottak, megfelelnek a program céljainak és feltételeinek

– ismertette a bank.

Ezzel együtt a befektetési időszakot négy hónappal meghosszabbították, így a már benyújtott és megfelelőnek ítélt ügyletek esetében elég idő áll rendelkezésre a szerződéskötésre és az egyenként 100-400 millió forint összegű források folyósítására – közölte az MFB.

Az alap rendelkezésére bocsátott 34 milliárd forintból megvalósuló befektetések legkésőbb 2026. december 10-ig biztosítják a szükséges finanszírozást a 109 érintett vállalkozásnak, független pénzügyi biztos közreműködésével és a szükséges pénzügyi kontroll mellett. Az alap számára emellett további, legfeljebb 9,8 milliárd forintos lehívható keret áll még rendelkezésre, fedezetet biztosítva olyan vállalkozások finanszírozására is, amelyek a megadott időpontig pályázatukat már benyújtották, és megfeleltek a program feltételeinek – írta közleményében az MFB.

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Kezdőlap    Belföld    Változtatások után folytatódik a vállalkozásokat támogató tőkeprogram

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