Ukrán drónok mélyen a frontvonal mögött

Orosz hírforrások szerint robbanás történt ma hajnalban az oroszországi Szaratov városának olajfinomítójánál. Valószínűleg egy nagy hatótávolságú ukrán kamikaze-drón csapódott a komplexumba.

A Telegramon terjedő információk alapján a drón egy olajsilót talált el, a robbanásban pedig egy másik épület is megrongálódott. Az olajfinomítót a hatóságok evakuálták - írja a Portfolio.

Szaratov majdnem hétszáz kilométerre fekszik az ukrán ellenőrzések alatt álló területektől. A várost idén augusztusban egyszer már érte dróntalálat.

Tonight, Ukrainian attack drones successfully hit Russia's Saratovsky Refinery, setting the facility on fire.



After a month long break, the Ukrainian long-range drone campaign against Russian oil infrastructure has restarted. pic.twitter.com/yJK4uibPUP