Kiderült, miről beszélt Volodimir Zelenszkij Budapesten

Volodimir Zelenszkij az Európai Politikai Közösség budapesti csúcstalálkozójának vendége volt. Az ukrán elnök közvetlenül Orbán Viktor magyar miniszterelnök nyitó beszéde után kapott szót, de ez a program már nem tartozott az esemény nyilvános részéhez, így a televíziós közvetítésekben sem lehetett követni. Zelenszkij azonban nem sokkal később az X-oldalán kiposztolta a budapesti beszéde szövegét.

I addressed the European Political Community summit held in Budapest, emphasizing that the concept of ‘peace through strength’ has proven itself and is needed now. Showing weakness or selling out Europe’s positions won’t buy a just peace. Peace is the reward only for the strong. pic.twitter.com/0ZXrBqIqln