Szijjártó Péter: Magyarország minden támogatást megad Grúzia uniós csatlakozásának felgyorsításához

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az elmúlt években kiemelkedő gazdasági fejlődés volt tapasztalható Grúziában. A külügyminiszter szerint az ilyen gyorsan fejlődő országok komoly lendületet tudnának adni az Európai Uniónak, amelynek versenyképessége sajnos az elmúlt időszakban jelentős mértékben lecsökkent, így az Európai Uniónak alapvető gazdasági érdeke is, hogy Grúzia csatlakozzon.

A kétoldalú kapcsolatok fejlődését méltatatva Szijjártó Péter kitért arra, hogy 2010 óta két és félszeresére bővült a két ország közötti kereskedelem értéke, a Wizz Air piacvezetővé vált a kaukázusi ország légiközlekedésében, ahonnan immár huszonnyolc állomáshelyre üzemeltetnek járatokat. Szijjártó Péter ezután arról is beszámolt, hogy magyar vállalatok komoly pályázatokat készülnek beadni a vízgazdálkodási és útépítési tenderekre.

Éppen ezért óriási jelentőségű lépésnek nevezte, hogy aláírták a beruházások védelméről szóló megállapodást.

Érintette azt is, hogy Magyarország továbbra is évi nyolcvan grúz hallgatót fogad ösztöndíjjal. Arról is beszélt, hogy Grúzia a jövőben az egyik legfőbb forrása lehet az európai energiabiztonság javításának, a diverzifikációnak, a zöld energiahordozók térnyerésének. Ennek kapcsán emlékeztetett: Magyarország és Románia nagy lépéseket tett annak az érdekében Azerbajdzsánnal és Georgiával együtt, hogy utóbbi két országból lehetővé váljon a zöld energia közép-európai importja. Ehhez a világ leghosszabb víz alatti elektromos távvezetékét kell megépíteni. A megvalósíthatósági tanulmány már készül is, a négy ország vegyesvállalata pedig hamarosan létrejön.

"Minden adott ahhoz, hogy egy nagy, valódi közös kaukázusi-közép-európai energetikai sikertörténet jöjjön létre" - jelentette ki Szijjártó Péter. A miniszter úgy fogalmazott, hogy mindezek alapján az EU-nak "repesnie kellene a boldogságtól", hogy Grúzia csatlakozni szeretne, és mindent meg kellene tennie a folyamat felgyorsítása céljából. "Ehhez képest az történik, hogy az európai liberális mainstream, a háborúpárti politikusok és a brüsszeli bürokraták el akarják lehetetleníteni Grúzia európai integrációs törekvéseinek sikerét" - vélekedett.

"És ilyenkor fel kell tennünk ezt a kérdést, hogy ez miért is van így? És erre szerintem a válasz az, hogy Grúziának van egy patrióta kormánya, amely kiáll a saját nemzeti érdekeiért. A grúz kormány ellen kíván állni a külföldi befolyásszerzésnek, helyesen, erről törvényt is fogad el, s olyan kormánya van, amely megvédi a családokat, a hagyományos családmodellt, és erről is törvény fogad el" - sorolta Szijjártó Péter.

"Ezért Brüsszel politikai és pénzügyi büntetést is kiszabott, ugyanis befagyasztották a Grúziának ígért források átutalását, és minden létező eszközzel gátolják az integrációs tárgyalások sikerét" - emelte ki.

"Ezt nagyon is jól ismerjük, hiszen velünk szemben a brüsszeli elit pontosan ezt csinálja" - mondta.

"Brüsszelben azt ma nem viselik el, hogy ha valaki nem úgy táncol, ahogy Brüsszelben fütyülnek. És azt sem viselik el, hogyha valaki ellenáll a háborús és a genderpropagandának" - tette hozzá. Ezzel összefüggésben ugyanakkor leszögezte, hogy Magyarország mindezen nyomásgyakorlás ellenére kiáll a nemzeti érdekeiért, a béke mellett, a családok mellett.

"Ha feladnánk mindezt, akkor onnantól kezdve elveszítenénk a szuverenitásunkat is. És a szuverenitás az, amihez mindenképpen ragaszkodni kell" - zárta mondandóját, rámutatva, hogy a magyar kormány minden támogatást meg fog adni Grúzia szuverenitásának védelméhez is.