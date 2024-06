Karácsony Gergely: az újraszámolás után is megnyertem a választást

Ahogy arról az Infostart beszámolt, a vasárnapi főpolgármester-választás vitatott érvénytelen szavazatainak újraszámlálását a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) péntek reggel 9 órakor kezdte meg a sajtó és a választásokon jelenlévő nemzetközi megfigyelők jelenléte mellett, az NVI 24 munkatársának közreműködésével, akik 12 asztalnál vizsgálták át az érvénytelen szavazólapokat. A folyamat fél kettő körül ért véget, addigra jutottak túl a 24 592 érvénytelen szavazólap ellenőrzésén. Az érvényessé vált szavazatokat most összesíti az NVI, és hivatalos eredményt a Nemzeti Választási Bizottság terv szerint 17 órakor kezdődő, de késve induló ülése után hirdethetnek.

Délután több médium is arról számolt be, hogy az érvénytelen szavazatok áttekintése után még szorosabb lett a verseny Karácsony Gergely és Vitézy Dávid között, az Index szerint 54, a Blikk szerint 70 voksra szűkült a jelenlegi főpolgármester előnye, de így ő maradna októbertől a posztján.

A lapértesüléseket támasztotta alá Karácsony Gergely 17 óra előtt kicsivel kirakott Facebook-posztja, amelyben azt írja, hogy "a tényadatok alapján a szavazatok botrányos körülmények között történt újraszámolása után is megnyertem ezt a választást".

Ugyanakkor azt is hozzáteszi, hogy a hírei szerint "a Nemzeti Választási Bizottság fideszes többsége olyan jogászkodásba kezdett, amivel megpróbálják átfordítani az eredményt".

Szerinte most akarják elcsalni a választást, ami annak fényében érdekes kijelentés, hogy csütörtökön a főpolgármester közölte: bármi is lesz az érvénytelen szavazatok átvizsgálásának az eredménye, a teljes főpolgármester-választás megismétlését fogja kezdeményezni.

A vasárnapi önkormányzati választáson a jelenlegi főpolgármester mindössze 324 szavazattal előzte meg kihívóját, Vitézy Dávidot, akinek az után nőttek a győzelmi esélyei, hogy két nappal korábban Szentkirályi Alexandra, a kormánypártok jelöltje visszalépett, és támogatóinak azt javasolta, hogy szavazzanak az egyébként civilként, az LMP támogatásával induló Vitézy Dávidra.

Miután nagyon szoros lett a választás kimenetele, Vitézy Dávid a több mint 24 ezer érvénytelen voks újraszámolását kérte – elsősorban azért, mert olyan szavazólapokat is érvénytelennek minősítettek, amelyen a választók a visszalépett Szentkirályi Alexandra mellett egy másik induló neve mellé is ikszet tettek –, és ennek a beadványnak a Nemzeti Választási Bizottság helyt is adott, így került sor a pénteki újraszámolásra.