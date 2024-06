Karácsony Gergely a főpolgármester-választás megismétlését kezdeményezi

A főpolgármester-választás végeredménye körül kialakult helyzetre egyetlen válasz van, ha Budapest teljes területén a legrövidebb időn belül megismétlik a főpolgármester-választást – közölte Karácsony Gergely a Nemzeti Választási Bizottság épülete előtt tartott sajtótájékoztatóján.

Mint ismert, a vasárnapi önkormányzati választáson a jelenlegi főpolgármester mindössze 324 szavazattal előzte meg kihívóját, Vitézy Dávidot, akinek az után nőttek a győzelmi esélyei, hogy két nappal korábban Szentkirályi Alexandra, a kormánypártok jelöltje visszalépett, és támogatóinak azt javasolta, hogy szavazzanak az egyébként civilként, az LMP támogatásával induló Vitézy Dávidra.

Miután nagyon szoros lett a választás kimenetele, Vitézy Dávid a több mint 24 ezer érvénytelen voks újraszámolását kérte, és ennek a beadványnak a Nemzeti Választási Bizottság helyet is adott.

"Azért jöttünk ide az NVB elé, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Egyre kevesebb a remény, hogy a választás eredménye megnyugtató lesz a budapestiek számára" – mondta a főpolgármester, aki azt is hangsúlyozta, hogy a választópolgárok megtévesztésére alapozta a kampányát a Fidesz, és az a döntés, hogy Szentkirályi Alexandra az utolsó pillanatban visszalépett, óriási kihívást jelentett a választási szerveknek is, és szerinte emiatt nem is volt egységes a választási igazgatás.

Karácsony Gergely azzal is érvelt, hogy az érvénytelen szavazatok újraszámlálásának elrendelése sem volt szabályos, mert az NVB elnöke fél órával az ülés előtt értesítette a tagokat, és nem volt idő a Vitézy Dávid által előterjesztett bizonyítékok egyenkénti értékelésére. Arról is beszélt, hogy az újraszámlálás tisztességével kapcsolatban is sorra érkeznek jelzések, ezek között említette, hogy nem a lezárt urnákat rendelte be az NVB, hanem azt kérte, hogy helyben bontsák fel, és úgy küldjék be a központba. Ráadásul azt sem tették kötelezővé, hogy a felnyitáskor jelen legyenek a pártok delegáltjai, és vannak kerületek, ahol egy delegált sem volt jelen. Az érvénytelen szavazatokhoz bárki hozzáférhet, így egy tollvonással a Szentkirályi Alexandrára leadott érvénytelen szavazatot érvényessé lehet tenni.

Karácsony Gergely szerint ezen visszásságok miatt az az egyetlen megoldás, ha Budapest teljes területén a lehető legrövidebb időn belül megismétlik a főpolgármester-választást.

"Bármi is lesz az újraszámlálás eredménye, akkor is ezt fogom kezdeményezni a Nemzeti Választási Bizottságnál, akkor is, ha engem hoznak ki győztesnek, mert ezt a várost csak bizalmi alapon lehet vezetni, és ez a bizalom elveszni látszik, amit helyre kell állítani" – mondta a főpolgármester.

A jogi helyzetről azt mondta, a Nemzeti Választási Bizottság végeredményt megállapító döntését fogja megtámadni, és ha kell, a Kúrián vagy az Alkotmánybíróságon is keresi majd az igazát.

A főpolgármester szerint az egész újraszámlálási folyamatban semmilyen jogállamisági garancia nem valósult meg, így csak akkor lehetnek nyugodtak, ha elrendelik a választás megismétlését. Ezzel elejét vennék a jogértelmezési vitáknak is.

Sajtótájékoztatója végén Karácsony Gergely arra szólította fel azokat, akik egyetértenek a kezdeményezésével, hogy péntek este hat órára menjenek a Nemzeti Választási Bizottság Alkotmány utcai épülete elé, és adjanak hangot a követelésnek.