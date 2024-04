Változik az átalánydíjas ügyfelek gázfogyasztásának elszámolása - a nap hírei

Új, erős jogköröket kaphat a Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás elleni harcban. Az Igazságügyi Minisztérium által benyújtott törvénymódosítás szerint a GVH alapvető vállalkozások ellen folytathat le átfogó piaci vizsgálatokat, bizonyos esetekben pedig akár az irányítást is átveheti az érintett cégek felett.

Megváltozik az átalánydíjas ügyfelek gázfogyasztásának elszámolása. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos közlése szerint a szabályozás már holnap életbe lép. A változás szerint attól függően, hogy az adott hónap hány napból áll, előre kalkulálni lehet, hogy mennyi kedvezményes, rezsivédett árú gáz jár az átalányban fizető ügyfélnek. A változással a háztartások előre tudják majd, hogy mikor és mennyivel lógnak a kedvezményes gázmennyiség fölé.

Benyújtották a múzeumok összevonásáról szóló törvénymódosító javaslatot. A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által jegyzett indítvány előadója Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter. Ez alapján a Magyar Nemzeti Múzeum a jövőben Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központként működhet tovább, integrálva a Magyar Természettudományi Múzeumot, az Iparművészeti Múzeumot, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumot, a Petőfi Irodalmi Múzeumot és az Országos Széchényi Könyvtárat. Az intézmények tagintézményként, nevüket megőrizve működnek tovább.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér visszavásárlása továbbra is ütemezetten halad, a tranzakció a végső fázisában jár – közölte sajtóhírekre reagálva a nemzetgazdasági tárca. A minisztérium kiemelte, a reptér visszavásárlása a rendszerváltás utáni időszak legnagyobb tranzakciója, bonyolult és komplex feladat, a világon bárhol évekig is eltarthat, a hitelezői konzorciummal a megegyezés is legalább annyira fontos, mint az eladóval történő megállapodás.

A NATO-tagországok megkezdték az új ukrajnai segélyezési mechanizmus tervezését - jelentette ki a katonai szövetség főtitkára. Jens Stoltenberg Brüsszelben, a tagállamok külügyminiszteri tanácskozásának első napja után reményét fejezte ki, hogy a júliusi washingtoni NATO-csúcson döntés születhet a támogatás végleges formájáról.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben arról beszélt, hogy Magyarország ellenzi a NATO koordinációs szerepének megnövelését az ukrajnai fegyverszállításokban és az ukrán katonák kiképzésében Kiemelte: a katonai támogatás összehangolása idáig kétoldalú alapon zajlott, a szövetség nem vett részt ebben, ugyanakkor a tagországok döntő többsége egyetért azzal, hogy a NATO koordináló szerepét növelni kell. A tárcavezető arról is beszélt, hogy szövetség főtitkári tisztségét közép- vagy kelet-európai tagállamnak kellene adnia,

Megkezdte a választási értesítők postázását a Nemzeti Választási Iroda. A szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítő a választó személyes adatai mellett tartalmazza a választással kapcsolatos legfontosabb információkat: annak a szavazókörnek a számát és címét, ahol szavazni lehet, a szavazás idejét.

A főváros külső kerületeinek megújítását ígéri az LMP főpolgármester-jelöltje. Közösségi oldalán Vitézy Dávid közölte: szerinte a körúton túli Budapestet magára hagyták, a kormány csak a Budai Vár újjáépítésével foglalkozik, a városvezetés és a főpolgármester legfontosabb bejelentett beruházása pedig a Lánchíd budai hídfőjének átépítése körforgalomból körforgalommá.

Hollik István helyett Menczer Tamás eddigi külügyi államtitkár lesz a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója – ezt Hollik István jelentette be a közösségi oldalán. A váltást Menczer Tamás is megerősítette: külügyi államtitkári munkáját ezzel befejezi, de a Pest 2-es választókörzet képviselői feladatait továbbra is ellátja.

Együttműködési megállapodást kötött a Gondosóra program és az Országos Mentőszolgálat, hogy még gyorsabban érkezzen a segítség – jelentette be a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt elmondta: azon dolgoznak, hogy a gondosóra diszpécserközpontjától a mentésirányítás minél pontosabb információkat kapjon.

Tovább emelkednek az üzemanyagárak. A benzin 4, a gázolaj 7 forinttal drágul péntektől – írja a holtankoljak.hu. Így a 95-ös benzin átlagára literenként 645, a gázolajé 652 forint lesz. A szakértők szerint a drágulás a forint romlásának és a Brent típusú olajár emelkedésének a következménye.

A szokásosnál egy hónappal korábban, április 8-án, 9-én kezdődik a szúnyoggyérítés a Balatonnál a csapadékos tél és az elmúlt napok magas hőmérséklete miatt. A Balatoni Szövetség által megbízott szakértői csoport vezetője hozzátette: biológiai, légi szúnyoggyérítés lesz majd 1100 hektáron.

Átvizsgálják a Kőröshegyi völgyhidat, ezért szombaton néhány órára lezárják a forgalom elől - közölte a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A hídon 8 és 14 óra között várható a lezárás, amikor a vizsgálathoz megemelik a szerkezetet.

A Richter-skálán 7,4-es erősségű földrengés volt Tajvan partjainál. 9 ember meghalt, 900-an megsérültek. 26 épület összedőlt, több mint 70-en a romok alatt rekedtek. A rengés utakat és autópályákat rongált meg, emiatt felfüggesztették vonat- és metróközlekedést. A sziget nukleáris létesítményei nincsenek veszélyben.