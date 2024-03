Kunhalmi Ágnes MSZP-társelnök: más politikusokat kell keresni, mint akik eddig szerepeltek

Fel kell ismerni azt az üzenetet, amit a társadalom üzen a magyar politikának, hogy változásra van szükség – vélekedett az InfoRádiónak adott interjújában Kunhalmi Ágnes, az MSZP női társelnöke.

"Az MSZP szerint olyan politikusokra van szükség az Európai Parlamentben és az önkormányzatokban is, de főleg előbbiben, akik még nem voltak európai parlamenti képviselők, de bizonyították azt, mint Tüttő Kata is a fővárosban, hogy képes a Fidesz ármánykodásaival és a pénzelvonással szemben is talpon tartani a várost, és még fejlesztéseket is elérni" – hangsúlyozta, kiemelve a jelenlegi szocialista főpolgármester-helyettes érdemeit.

Szerinte szükség lenne arra, hogy olyan politikusokat keressenek maguknak az ellenzéki szavazók, akik országgyűlési körzetekben, akár a fővárosban vagy más területeken a politikában már benne vannak, bizonyítottak, de

"még nem játszották el a bizalmat",

nem voltak EP-képviselők vagy miniszterelnök-jelöltek.

Az ellenzéki összefogásra irányuló kérdésre azt felelte: "Nagy bánatunkra teljes széttartás van." Az MSZP-nél úgy látják, hogy az ellenzéki pártok csak egymást akarják legyőzni, abban van verseny, hogy ki tud minél nagyobb sarat dobni a másikra, de

nem foglalkoznak azzal az ellenzéki pártok, hogy mit gondolnak az emberek valójában a kialakult helyzetről.

"A társadalom azt jelzi, hogy a politikának kellene megváltoznia. Tudják az emberek, hogy nem lehet politizálni politikusok nélkül, a nap végén el szoktak menni szavazni a pártokra, de a fő üzenet az, hogy változásra van szükség, más politikusokat kell keresni, mint akik eddig szerepeltek" – mondta Kunhalmi Ágnes. Példaként ismét Tüttő Katát említette, aki szerinte "csendben, nem erőszakosan, hanem erőt mutatva viszi a Budapestet", és azért megy az Európai Parlamentbe, hogy a településeknek forrásokat hozzon, és egy más típusú, szociáldemokrata politikát képviseljen.

Az önkormányzati választásokon a társelnök szerint "körvonalazódnak a megállapodások", több párttal megegyeztek, de folyamatban vannak a tárgyalások. Az MSZP másfél éve a közös indulást ajánlotta az ellenzéknek, de ez sikertelen volt, ezért a szocialista párt is megy a maga útján. "Olyan ajánlatot teszünk, amely az emberekre odafigyel, hogy a pártok ne öncélúan egymást akarják legyőzni, hanem a kormányt és a Fideszt" – mondta Kunhalmi Ágnes MSZP-társelnök.