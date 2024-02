Nem kímélik a színházakat sem az internetes csalók

Színházi jegyekkel kapcsolatos internetes csalásokról ír a Pénzcentrum. A portálnak név nélkül nyilatkozó károsultat 50 ezer forinttal rövidítették meg ismeretlenek.

„Csak egy jó anya-lánya programot szerettünk volna a barátnőmmel és a lányainkkal, olvastunk erről a darabról, szerettük volna megnézni, de jegyet már nem tudtunk venni rá. Ezért olyan Facebook csoportokban kezdtünk el keresgélni, ahol jegyeket árusítanak. Korábban is vásároltam már itt, semmi gond nem volt. Találtunk is egy megfelelő időpontra, darabja 12 700 forint volt, ez valamennyivel olcsóbb, mint amennyiért hivatalosan hozzá lehet jutni. Az üzlet megköttetett, én átutaltam a pénzt, a hölgy pedig e-mailen átküldte a jegyeket. A furcsa az egészben az volt, hogy miután mi bementünk a jeggyel a színházba, leültünk a helyünkre, akkor jöttek oda a szék jogos tulajdonosai. Nagy kérdés, ha a vonalkódolvasó rendszer működik, azaz egy kóddal, csak egy néző mehet be, ez hogy történhetett meg. Nem mi voltunk az egyedüliek aznap, sőt, a jegyszedő hölgy azt elmondása szerint, volt olyan eset, amikor rendőrt kellett hívni a felháborodott, átvert nézők miatt. Ez egy olyan népszerű előadás, hogy pótszékre leülni, nem volt lehetőségünk” − mesélte el történetét a hölgy.

Azt is elmondta, hogy a balul elsült este után természetesen megpróbálta felvenni a kapcsolatot a hamis jegy eladójával, ez azonban nem sikerült, a profilja megszűnt addigra. De mivel banki átutalással fizetett, visszakereste a számlaszámát és kitette a csoportba. A feljelentést megtette a rendőrségen.

A posztja alatt, amit egy színházjegy értékesítésével foglalkozó Facebook csoportban tett közzé, több mint 100 komment volt, többeket átvágtak csalók az utóbbi egy évben, volt olyan eset, hogy ugyanazt az online megvásárolt jegyet 40 embernek adta el. Ha csak 12 ezres páros jeggyel számolunk, akkor ezzel közel egymillió forintot kaszált a csaló egy 24 ezres befektetéssel. Persze van, hogy még arra sem veszik a fáradtságot, hogy jegyet vegyenek, hanem mint megtudtuk, egy grafikai program segítségével egyszerűen „gyártanak” egyet, amit aztán online eladnak.

A portál szerint nem egyedi esetről van szó, rendszeresen megtörténik ez a fővárosban, főleg az olyan nagy és népszerű színházakban, mint a Madách Színház, a Vígszínház vagy a Budapesti Operettszínház.

A Madách Színháznál arról számoltak be, hogy profi grafikai programmal készítettek jegyet, amit több helyre is elküldtek. Az intézmény erről úgy értesült, hogy volt aki megvettek ugyan a hamis jegyet, de gyanúsnak találta és elküldte. Kósa Melinda, a színház kommunikációs vezetője azt mondta, olyan, hogy ugyanazzal a QR kóddal kétszer is be lehet lépni a nézőtérre, elviekben nem történhet meg. Vagy emberi mulasztás történt vagy informatikai baki. A rendszer, ha már leolvasott egy kódot, és mégis ugyanazt mutatják be neki, jelez, kiírja, hogy ezzel már bement valaki.

„Volt egyszer egy nagyon extrém esetünk, amikor valaki az egyik Mamma Mia! előadásunkra ugyanazt a két jegyet több tucatszor adta el, nagyobb tömeg érkezett hamis jeggyel. Ha olyan előadásról van szó, amelyikre még vannak szabad helyek, vagy pótszékezhető, nyilván mindent megteszünk, hogy leülhessenek a pórul járt nézők is, de az olyan népszerű előadások esetén, mint most a Pretty Woman, vagy a Six, erre általában nincs lehetőség” − tette hozzá.

A Vígszínháznál is többször előfordult, hogy a legnépszerűbb előadásokra többször eladott vagy hamisított jeggyel érkeznek megtévesztett vásárlók. A szintén népszerű József Attila Színházat egyelőre még nem érte el a csalási hullám, de tudnak a problémáról.