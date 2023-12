"Isten a kunyhót választja" - Fabiny Tamás karácsonyi beszéde

Fabiny Tamás úgy fogalmazott, az angyalok nem a császárkori Rómába, de még csak nem is Jeruzsálembe mentek, énekük a betlehemi mezőn harsant fel. Isten szinte észrevétlenül érkezett a világba, hiszen "ki sejtette akkor", milyen csoda is történt Betlehemben. Jézus pedig nem a hatalmasságok útját járta, és mivel nem a magasságot, hanem a mélységet kereste, ezért aki a mélységben él, nem kell hogy tovább keresse őt. Jézus ott van hozzánk a legközelebb, ahol a legkevésbé várjuk - hangsúlyozta.

Lehet vigaszunk, mert Isten ott van a mélységben - mondta, hozzátéve, hogy bár "a világban felhőkarcolók, monstrumok és paloták épülnek, de Isten a kunyhót választja". Nem palota, hanem kunyhó. Nem magasság, hanem mélység - mondta.

Fabiny Tamás hangsúlyozta, az angyalok karácsonyi szózata nemcsak Isten dicsőségét zengi, hanem a békét is meghirdeti, ennek pedig ma, amikor Ukrajnában háború dúl, terror és katonai fenyegetés uralkodik a Szentföldön is, különös jelentősége van. Békére nem a felhalmozott fegyverek, még csak nem is a jó diplomáciai érzékkel megáldott politikusok béketervei, hanem Isten mosolya ad reményt, mert ő a háta mögé is néz, tudja, hogy ott is élnek emberek, akik örülnének a mosolyának - mondta.

Az idén 200 éve született evangélikus költő, Petőfi Sándor sorait idézve azt mondta: "szent a szalmakunyhók küszöbe, mert itt születnek a nagyok, az ég a megváltókat ide küldi be."

Úgy fogalmazott, 2023 karácsonyán észre kell vennünk azt a sok-sok embert, aki a mélységben kiált, vagy aki úgy érzi, hogy az Isten háta mögött él. Kányádi Sándor erdélyi költőnek még a Ceausescu-rendszer idején írt, az Isten háta mögött című versének imádságát akkor joggal lehetett az erdélyi magyarokra vonatkoztatni, de a vers azóta is aktuális, és "sok nehéz sorsú embertársunkra gondolhatunk ebben a szellemben" - fűzte hozzá.

Emlékeztetett, hogy Székelyudvarhelyen, ahol az összeomlott kollégiumépület alatt diákok lelték halálukat, vagy Prágában, ahol egy ámokfutó gyilkolt meg 15 egyetemistát, miután agyonlőtt egy édesapát és egy kisbabát, ma is átélik ezt a gyászt. A püspök ezért Istenhez könyörgött, hogy "ne hagyjon magára senkit, vigasztalja a gyászolókat, bátorítsa az elesetteket, hallja meg a mélységből kiáltók hangját".

Az Istentisztelet során Fabiny Tamás ismertette, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház karácsonyi adománygyűjtésével a Családok átmeneti otthonában élőket támogatják.