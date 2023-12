Szakértő a drogliberalizációról: nem lehet elkapni a szellemet, ha egyszer kiengedtük a palackból

A drogok legalizálásának lehetséges társadalmi és politikai vonatkozásait, hatásait vizsgálta egy konferencián a Drogkutató Intézet. Téglásy Kristóf, az intézet stratégiai igazgatója kiemelte, a kérdés azért fontos, mert minden társadalmi csoport érintett, mert egy szerhasználó, különösen, ha szenvedélybeteggé, függővé válik, akkor nemcsak saját magát teszi tönkre, hanem először a szűkebb környezetét, családját, baráti környezetét, munkahelyi környezetét, és aztán ez egyre tágul ez a kör, és minden társadalmi csoport érintett lehet.

"A legveszélyeztetettebb korosztályt a fiatalok jelentik már 14 éves kortól, mert sajnos egyre lejjebb csúszik az első kipróbálás időpontja" – mondta a szakember.

Arra is emlékeztetett, hogy Brit Columbiában kísérleti jelleggel többféle kábítószerre érvényes legalizálást vezettek be, és noha igencsak rosszak a tapasztalatok, most az Európai Unióban egyre több ország gondolkodik a marihuána legalizálásán, máshol egyelőre csak a dekriminalizálásán. Németországban viszont már a konkrét legalizálásról szóló törvénytervezet van a Bundestag előtt.

Téglásy Kristóf arra is felhívta a figyelmet, hogy szerinte nincs könnyű vagy nehéz drog, a marihuánára is rá lehet szokni, és ugyanolyan függővé lehet válni tőle, mint bármilyen más kábítószertől. Az adatok szerint a rendszeres használók 15 százaléka szenvedélybeteggé, függővé válik. A stratégiai igazgató azt is kiemelte, hogy a példaként sokszor említett Hollandiában sem könnyű a helyzet, mert az ottani hatóságok folyamatosan vészjelzéseket küldenek az európai kollégáiknak, mert képtelen ellenőrizni a folyamatokat, nem tudják felderíteni, hogy a coffee shopokba, ahol egyébként lehet árulni, hogyan jut el a kábítószer.

"Az illegális kábítószer-kereskedelem teljesen jelen van, és ami még nagyon rossz tapasztalat és nagyon szomorú, hogy mind Hollandiában, mind pedig az általunk békésnek gondolt Svédországban is nagyon komoly, belső háborúk zajlanak a drogpiac megszerzéséért, és ezek a bandaháborúk kihatnak a mindennapi életre is.

A svéd és a holland rendőrségtől is nagyon komoly vészjelzések jönnek, hogy nem lehet elkapni a szellemet, ha egyszer kiengedtük a palackból"

– mondta Téglásy Kristóf.

A Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója szerint egész Európára veszélyt jelent, ha például Németországban liberalizálják a marihuánahasználatot, mert a schengeni övezeten belül ellenőrzés nélkül lehet átlépni a határokat, így a német turisták akár legálisan teríthetik be az egész uniót, és szerinte ez teljesen ellenőrizhetetlen és megfoghatatlan drogbeáramlást jelentene.

Egy másik hatása lehet a német lépésnek, hogy Németország az EU legbefolyásosabb tagjaként nyomást gyakorolhat a többi tagországra a liberalizálás érdekében, merthogy most a szomszédos országokban mindenhol tiltva van a marihuána kereskedelme, márpedig a Németországban fellépő megnövekedett keresletet csak a feketepiacról fogják tudni kielégíteni.

"Legálisan külföldről nem hozhatnak be marihuánát, otthon még nem tudnak ennyit megtermelni, amennyire majd igény lesz, ha tényleg szabadon bárki egyszeri alkalommal 25 grammot, és havonta 50 gramm marihuánát tarthat magánál, illetve fogyaszthat. Ezt képtelenség megtermelni kannabiszklubokban, ahogy ők tervezik. Ez egy erős csapdahelyzet a német jogalkotóknak" – értékelt Téglásy Kristóf.