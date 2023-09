Újabb három vármegye csatlakozik az új országos alapellátási ügyeleti rendszerhez - a nap hírei

Október elsejétől Heves, Tolna és Csongrád-Csanád vármegye is csatlakozik az új alapellátási ügyeleti rendszerhez. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt írta, az új ügyelet központi telefonszáma felnőttek és gyermekek esetében is a 1830, melynek hívásával a beteg szakszerű tanácsot kap, szükség esetén a tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autót, vagy életveszély esetén azonnal mentőt küldenek. Az új ügyeleti rend az ország többi vármegyéjében az év során fokozatosan lép életbe, amiről a lakosságot és a háziorvosokat is folyamatosan tájékoztatják. A jövő év elejére - egyelőre Budapest kivételével - az egész országban egységes ügyeleti rendszer működik majd Magyarországon.

Új rendőrségi vezetőket nevezett ki a belügyminiszter - derült ki a tárca közleményéből. Pintér Sándor szeptember 30. hatállyal - indokolás nélkül - visszavonta Halmosi Zsolt rendőr altábornagy, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatójának vezetői kinevezését, október 1. hatállyal pedig Seres József rendőr ezredest bízta meg a beosztás ellátásával. Szintén szeptember 30-i hatállyal és indoklás nélkül hívta vissza a belügyminiszter Farkas Gábor rendőr dandártábornok, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitány kinevezését, aki október 1-től a Miskolci Rendvédelmi Technikum igazgatója lesz. A helyét Boross Zoltán László rendőr ezredes veszi át a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság élén.

Látássérült, illetve fogyatékkal élő gyermekek ügyességi versenyszámait tekintette meg Novák Katalin köztársasági elnök a nemzetközi és nemzeti díjlovas- és lovasterápiás versenyen Fóton. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat védnökeként Novák Katalin az esemény egyik házigazdája volt. Az államfő a verseny megkezdése előtt beszélgetett a gyerekekkel a lovaglásról, a megmérettetés menetéről, majd részt vett a bemelegítő tornán is. A fóti Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas és Lovasterápiás Versenyre 21 országból érkeztek sportolók és bírók.

17 magyarországi egyetem 50 képzésében jelenik meg a fenntarthatóság - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára Budapesten, a Planet Budapest 2023 Fenntarthatósági Expo és Élményprogramon. Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár a rendezvény egyik kerekasztal-beszélgetésén arról beszélt, hogy az egyetemek küldetése, hogy jövőképesek legyenek. Hozzátette: a jövőt szeretnék az egyetemeken formálni, az csak a fenntarthatóság jegyében működik.

Október 1-jével számos településen nő a katonák lakhatási támogatása, amely albérletre és lakáslízingre is fordítható - mondta a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, holnaptól (vas) módosulnak a lakáspénz összegét meghatározó települési kategóriák, valamint nő a támogatás alapösszege is. A juttatás mértékét a katona családi állapota, rendfokozata és lakhelye is befolyásolja. A miniszter kifejtette, minimum 90 ezer forintot vehet fel, aki Budapesten és agglomerációjában - Érd kivételével - bérel vagy lízingel lakást, legalább 80 ezer forinttal számolhat az a katona, aki megyei jogú városban él, és szintén legalább 65 ezer forintot kap, aki olyan településen lakik, ahol katonai szervezet működik. A többi településtípus esetében a juttatás összege minimum, 60 ezer forint.

Vasárnaptól több helyen, ingyenesen leadhatók a hulladékká vált gumiabroncsok – közölte az Energiaügyi Minisztérium. Raisz Anikó környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár emlékeztetett, hogy júliustól az egész országban elindult az új hulladékgazdálkodási rendszer. Ennek részeként október elsejétől kötelező külön gyűjteni a hulladékká vált gumiabroncsokat, amelyeket a hulladékgazdálkodásért felelős MOHU MOL Zrt. és alvállalkozói, valamint a gumiabroncs-forgalmazók térítésmentesen átvesznek. Az intézkedéssel hatékonyabbá válik a hulladékgazdálkodás és emelkednek a hulladékgyűjtési és hasznosítási arányok.

Október 1-én kezdődik a bankok kötelező lakossági tájékoztatása. A pénzintézeteknek egy táblázatban, számszerű példákon keresztül kell majd elmagyarázniuk, hogy az ügyfeleik mekkora bevételre tehettek volna szert, ha megtakarításaikat állampapírokban helyezik el. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium közleményében korábban azt írta: a lakosságnál lévő mintegy 7 ezer milliárd forintnyi látra szóló bankbetét értékállóságának megőrzése kiemelten fontos a kormány számára.

A tervek szerint novemberre bírálják el a tanári tehetséggondozási ösztöndíjprogram pályázatait. A nyertesek visszamenőleg, szeptembertől megkapják a támogatást - mondta a családokért felelős államtitkár. Hornung Ágnes az M1-en megismételte: a pályázatra október 12-ig jelentkezhetnek azok a tanárok, mentorok, akik kiemelkedő munkát végeznek a tehetséggondozásban, az ösztöndíj kiterjed a matematikára, fizikára, kémiára, biológiára, földrajzra, informatikára, magyar nyelv és irodalomra, történelemre és az ének-zenére. A nyertes pedagógusok 10 hónapon keresztül nettó havi 75 ezer forintos támogatásban részesülnek szeptembertől júniusig.

Az agrárminiszter szerint a méhészetre nem tekinthetünk csupán gazdasági tevékenységként, mert a biodiverzitás fenntartásához szükség van a méhekre. Nagy István Sepsiszentgyörgyön mondta ezt, ahol ágazati szereplőkkel egyeztetett. A tárcavezető szerint sokrétűek a mézpiaci szereplők előtt álló feladatok: meg kell küzdeni az Európai Uniót érintő importfüggőséggel, a piacot elárasztó, Ázsiából és Ukrajnából érkező olcsó műmézzel. Elhangzott, hogy a jövő feladatát jelenti az ágazat számára a méhrajok exportképességének megteremtése, majd fokozása, ugyanis az egész világ küzd a méhpopulációk pusztulásával. Nagy István a tanácskozást követően megnyitotta az Őszi Vásár és Nektária Mézfesztivált.

Október 1-jéig lehet kérni a vízmegtartási és öntözési támogatást – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Támogatás nyerhető új öntözőberendezések beszerzésére, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozására továbbá a csatornák fenntartásához szükséges gépek beszerzésére is. Azoknak a pályázóknak, akiknek még nincs vízjogi engedélyük soron kívül fel kell venniük a kapcsolatot a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatósággal.

Ideiglenesen felfüggesztette az OTP Bank státuszát a háború nemzetközi támogatóinak listáján az ukrán korrupciómegelőzési ügynökség – írja a Portfolio. Az ukrán közlés szerint a párbeszéd megkezdődött és a további tárgyalásokon feltételeket kell teljesíteni, hogy az OTP végleg lekerüljön a listáról. Kijev azt reméli, hogy Magyarország feloldja az ukrán nép számára létfontosságú 500 millió eurós uniós katonai segély zárolását. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter július elején arról beszélt, hogy Magyarország mindaddig nem járul hozzá az ukrajnai fegyverszállítás semmilyen további európai uniós finanszírozásához, amíg Kijev le nem veszi az OTP-t a háború nemzetközi szponzorainak listájáról.

Megalakult az ukrán védelmi ipari szövetség - jelentette be ukrán elnök, amikor megnyitotta Kijevben a védelmi ipar első fórumát. Volodimir Zelenszkij elmondta, hogy a nyilatkozathoz a világ minden tájáról csatlakozhatnak a fegyver- és haditechnikai eszközök gyártói, amit eddig 13 ilyen vállalat írta alá. Az ukrán elnök szólt arról, hogy a fórumon több mint 30 ország és 252 katonai vállalat képviselteti magát.

Az Európai Uniótól kért segítséget a Hegyi-Karabahból érkező menekültek ellátására Örményország. Amióta a múlt héten a bakui vezetés visszafoglalta a szakadár enklávé területét, több mint százezer menekült érkezett onnan Örményországba – derült ki az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának friss adataiból. Örményország ideiglenes menedékhelyeket és orvosi berendezéseket kért az Európai Uniótól.