Ezzel az eszközzel elkerülhető lett volna az esztergomi tragédia?

Egy robotkutya vagy egy nagyobb, tűzvédelmi és mentési feladatokra kifejlesztett robot használatával akár el is lehetett volna kerülni a tragédiát az esztergomi robbantás esetében – mondta Hajós István biztonsági és robotika szakértő, tanácsadó a digitalhungary.hu portálnak.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, az esztergomi elkövető egy gázpalack felrobbantásával nemcsak magával végzett, hanem megölt egy TEK-es munkatársat is, valamint több rendőr és tűzoltó is megsérült. A körözés alatt álló férfi szándékosan idézett elő gázrobbanást, amikor a TEK – többórás tárgyalás után – behatolt a házába. A környékbeliek, illetve az ismerősei egyaránt agresszív „őrültként” jellemezték a férfit.

Hajós István szerint többek közt az ilyen esetek elkerülése, megelőzése érdekében van szükség a robotokra és azok fejlesztésére. Hozzátette:

egy ilyen eszköz biztosíthatta volna a helyszínt a szerdai eseményeknél is, mielőtt a rendőrök behatoltak volna a házba.

A szakértő úgy véli, a terepviszonyoktól függően többféle robot bevetése is hatékony lehetett volna. „Ahol emberi életről van szó, ott a legfontosabb a robotok bevetése és alkalmazása, mert akár életmentő is lehet” – fogalmazott.

A robotkutyára kamerát, hanggránátot és könnygázt is lehet rögzíteni, ami sokat segíthet a helyszín feltérképezésében és a behatolásban. Abban az esetben is hasznos az alkalmazása, ha be kell törni egy ajtót, mert előre lehet küldeni még a behatolás előtt. Hajós István tájékoztatása szerint sík terepen akár 170 kilós robotokat is lehet használni, melyeket faltörő kossal is fel lehet szerelni.

„Ezek miatt az esetek miatt van szükség a robotok folyamatos fejlesztésére is, hogy minél célirányosabban tudjuk alkalmazni őket a különböző szituációkban” – közölte a szakértő.